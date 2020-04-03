Обновленный Audi Q7 появился в России

Компания Audi начала продажи в России обновленного кроссовера Audi Q7. Как сообщают «Автоновости дня», первые машины уже поступили к дилерам. Цены стартуют с отметки 4 805 000 рублей.

После обновления Audi Q7 остался на нашем рынке в единственной модификации 40 TDI с 3,0-литровым 249-сильным турбодизелем V6 TDI в сочетании с восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом quattro.



Audi Q7. Фото Audi



Audi Q7. Фото Audi



Audi Q7. Фото Audi



Audi Q7. Фото Audi

В стандартное оснащение новинки вошли светодиодная оптика, подогрев руля, электропривод двери багажника, комбинированная отделка салона, пакет освещения салона, внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом и функцией складывания; пакет электронных систем помощи водителю Audi Pre sense front, 19-дюймовые колеса и мультимедийная система MMI Radio plus с двумя сенсорными дисплеями диагональю 10,1 и 8,6 дюйма.

Дополнить базовые опции можно одним из трех фиксированных пакетов – Advance (от 5 050 000 руб.), Sport (от 5 272 000 руб.) или Business (от 5 465 000 руб.).

В первом есть подогрев руля, 20-дюймовые колеса, пневмоподвеска, электрообогрев лобового стекла и электропривод рулевой колонки. Второй может дооснастить кроссовер фирменным обвесом S-Line, сиденьями с усиленной боковой поддержкой и черным потолком салона. В самом дорогом, «бизнесовом» наборе есть 21-дюймовые колеса, матричные фары, адаптивная пневмоподвеска, доводчики дверей, аудиосистема Bose и четырехзонный климат-контроль.



Салон Audi Q7. Фото Audi



Салон Audi Q7. Фото Audi

Цифровую приборную панель, топовую акустику Bang & Olufsen Advanced Sound System c 3D-звучанием, систему ночного видения, автопарковщик, проекционный дисплей и другие «приятности» также предлагаются за дополнительную плату.