Глава Volkswagen раскрыл внешность нового Volkswagen Tiguan

Компания Volkswagen продолжает проектировать новые модели даже в онлайн-режиме. Одной из таких новинок может стать еще один кроссовер, либо Tiguan третьего поколения, внешность которого раскрыл в LinkedIn гендиректор Volkswagen Герберт Дисс.

В пользу версии с «Тигуаном», прежде всего, говорит то, что в описании к фото Дисс упоминает именно его, попутно напоминая о грядущей смене поколения кроссовера. В таком случае, судя по «засвеченной» топ-менеджером картинке, паркетник получит заметно более округлые формы и довольно агрессивный «передок» со вздернутыми к капоту фарами.

Что касается других вариантов (что именно изображено на картинке), то скептики, наоборот, сходятся во мнении, что показанная машина – не более чем концепт, не имеющий ничего общего с будущим Tiguan. Тем более что модели еще предстоит пережить плановый рестайлинг и обзавестись гибридной версией.