Мэрию Барнаула попросили провести ремонт осыпающихся памятников архитектуры несколько раньше

Рекомендовано отремонтировать раньше, чем через 10 лет

Алтайохранкультура рекомендовала администрации Барнаула перенести ремонт осыпающиеся фасадов домов на проспектах Ленина и Строителей, где по плану работы должны пройти только к 2030-м годам, на более ранний период. Об этом ведомство сообщило общественникам «Гражданского патруля». Правда данная рекомендация городских чиновников ни к чему к обязывает, да и о конкретных сроках речи не идет.

Ранее барнаульские активисты составили топ из шести самых запущенных памятников архитектуры Барнаула, фасады которых постепенно рушатся и угрожают жизни и здоровью прохожих. Речь идет о домах на проспекте Ленина № 58, 63, 73, 85 и проспекте Строителей № 4 и 21. В мэрии города «Банкфаксу» сообщили, что ремонт этих зданий имеется в планах, но весьма отдаленных: большая часть работ пройдет только после 2030 года по программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края», рассчитанной на 2014-2043 годы.

В Алтайохранкультуре подтвердили, что эти дома находятся в плачевном состоянии. Так, в 2016, 2017 и 2019 годах проходили обследования зданий, по итогам которых были составлены акты, предусматривающие ремонт в 2021, 2022 и 2024 годы. Таким образом, мэрия данным рекомендациям не последовала, что следует из определенных сроков ремонтных работ. Теперь ведомство снова рекомендовало администрации Барнаула, а также администрациям Октябрьского и Железнодорожного районов заняться работами пораньше. Прислушаются ли власти города к этой рекомендации, вопрос открытый.

Впрочем, дом на Ленина, 85 все же могут привести в надлежащее состояние. Такую обязанность на управляющую компанию «Первая» возложил арбитраж в этом году. По решению суда работы должны быть проведены до 1 июня 2020 года.

Напомним, что в марте горожане обратили внимание на осыпающиеся фасады домов в центре Барнаула. По словам очевидцев, осколки со здания на Ленина, 85 чуть не упали на прохожего, который вовремя успел отскочить.

Отметим, что случаи обрушения фасадов зданий на головы барнаульцев в центре города уже бывали. Так, летом 2019 года Железнодорожный районный суд Барнаула спустя три года после того, как осколком фасада был покалечен горожанин Дмитрий Галецкий, определил, кто же должен понести наказание за случившееся. Ответственность была возложена на работника управляющей компании «ЖЭУ № 40», которая должным образом не следила за состоянием многоквартирного дома, вследствие чего и произошла трагедия.