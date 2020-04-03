104-летний ветеран Второй мировой войны из Орегона излечился от коронавируса

Уильям Лапшис, живущий в доме престарелых в городе Леванон, штат Орегон – самый старый человек в мире, переболевший коронавирусом и благополучно излечившийся от этой опасной болезни. Об этом пишет в четверг, 2 апреля, издание The Oregonian со ссылкой на дочь ветерана Кароли Браун.

Родные и близкие старика были очень рады его выздоровлению – они подарили ему воздушные шары и шоколадный торт, который он, по словам дочери, очень любит. В статье говорится, что Лапшис пользуется популярностью – чтобы поздравить его со столетним юбилеем собрались не менее 250 человек.

На этот раз количество празднующих ограничилось дочерью ветерана и ее семьей, причем все присутствующие надели маски, как предписано минздравом США, Виновник торжества прибыл на праздник в инвалидном кресле, на нем был армейский берет времен Второй мировой и синие джинсы.

Кароли Браун уверена, что секрет живучести ее отца, в прошлом торговца подержанными автомобилями – в его неизменном оптимизме.

К настоящему моменту известно, что благополучно излечились от вируса, который смертелен для пожилых людей, 101-летний гражданин Испании и две 103-летние женщины – китаянка и жительница Ирана.