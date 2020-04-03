Россия и Турция провели совместное патрулирование в Алеппо

«Состоялось скоординированное патрулирование с вооруженными силами Турции по маршруту Вахшия – Бир-Эс-Сабах – Херболь – Шейх-Айса – Вахшия в провинции Алеппо», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Квайрес – аэродром Метрас – Айн-Иса – Махмудли – аэродром Квайрес.

Журавлёв сообщил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооружённых формирований, не зарегистрировано. Вместе с тем зафиксировано 2 обстрела населённых пунктов Хараб-Эш-Шейх в провинции Латакия и Саракеб в провинции Идлиб со стороны позиций террористических организаций «Джебхат Ан-нусра» и «Исламская партия Туркестана» (запрещены в РФ).

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооружённых формирований отказаться от вооружённых провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.