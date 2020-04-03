Дженнифер Энистон устроила сюрприз медсестре, заразившейся коронавирусом

Героиней шоу Джимми Киммела (свои шоу он сейчас записывает у себя дома, общаясь с гостями по видеосвязи) стала медсестра Кимбэлл Фейрбэнкс из штата Юта, которая на прошлой неделе заразилась коронавирусом.

Сейчас Кимбэлл, которая работала в кардиологическом отделении больницы, находится в самоизоляции и не может видеться с родными, в том числе с двумя маленькими дочками.

Кимбэлл Фейрбэнкс и Джимми Киммел

Джимми решил подбодрить Кимбэлл и сделать ей сюрприз.

Хочу, чтобы ты увиделась кое с кем. Ее зовут Дженнифер,

— сказал телеведущий, и в следующий момент к беседе присоединилась Дженнифер Энистон.

Кимбэлл Фейрбэнкс и Дженнифер Энистон

Актриса сразу тепло поприветствовала медсестру:

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Привет, дорогая, так здорово познакомиться с тобой! Я просто хочу сказать: «Да хранит вас Бог!». Тебя и всех твоих коллег, которые выполняют свой долг. Я даже не знаю, как выразить мою признательность за то, что вы делаете, подвергая себя риску. Вы просто невероятные.

Энистон также расспросила девушку о самочувствии. Кимбэлл призналась, что ей уже лучше, и также поблагодарила актрису за теплые слова в свой адрес.

Но и на этом сюрпризы не закончились. Энистон и Киммел подарили медсестре сертификат на 10 тысяч долларов на услуги сервиса Postmates (служба курьерской доставки из ресторанов и магазинов).

Кроме того, подарочные карты получили и все медсестры из отделения, где работает Фейрбэнкс.

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Дженнифер также рассказала, как проходит ее самоизоляция (актриса остается дома вот уже три недели). Энистон призналась, что находиться дома для нее лично не так уж сложно.

Самое трудное — это смотреть новости,

— призналась Дженнифер.

Актриса также рассказала, что сейчас посвящает свое свободное время уборке. Во время одной из них она нашла запись своего первого в жизни прослушивания, когда ей было 13 лет. Дженнифер пообещала, что как только оцифрует запись, она обязательно покажет ее.