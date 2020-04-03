Названный зараженным коронавирусом тренер российских гимнастов сдал второй тест

Андрей РодионенкоФото: Илья Питалев / РИА Новости

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко сдал второй тест на коронавирус. Он оказался отрицательным, передает «Р-Спорт».

Жена специалиста Валентина рассказала, что Родионенко сейчас чувствует себя нормально. «Когда люди чувствуют себя нормально и нет ни температуры, ни насморка, ни слабости… Мы сразу говорили: это, очевидно, ошибка, надо все перепроверить», — заявила супруга тренера.

Она также посетовала на то, что до перепроверки о мнимом заражении «растрезвонили на весь мир». Родионенко готов сдать и третий тест.

Тренер был назван одним из двух заразившихся коронавирусом членов российской команды по спортивной гимнастике. Диагноз у спортсмена 2001 года рождения подтвердился, он был госпитализирован. Родионенко и его подопечные находились в закрытой на карантин подмосковной базе «Новогорск», где на тот момент также находились 122 спортсмена.

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