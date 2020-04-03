Новогоднее световое шоу в Дубае попало в Книгу рекордов Гиннесса

Грандиозное световое шоу Light Up 2018 в Дубае

На этот раз в крупнейшем городе Объединённых Арабских Эмиратов сделали ставку не на традиционные для новогодней ночи фейерверки. Главной изюминкой встречи 2018-го стало грандиозное световое шоу под названием Light Up 2018, спроецированное на небоскреб Бурдж Халифа.

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Заворожившее зрителей шоу сочетало в себе лазерные и световые эффекты, а также работу свето-музыкальных фонтанов. Заодно оно получило звание «самого грандиозного светового и звукового шоу на одном здании» в Книге рекордов Гиннесса.

Изображение проецировалось на знаменитый дубайский небоскреб Бурж Халифа, и его площадь составила более 109,252 кв.м. К слову, предыдущий рекорд в этой категории был поставлен в Гонконге в 2013 году, когда устроили световое шоу на здании ICC, общей площадью 46 641,52 кв.м.

В самом Дубае Light Up 2018 посмотрели около миллиона человек. Всего же, по приблизительным оценкам, онлайн-трансляция этого грандиозного представления собрала 2,5 миллиарда зрителей по всему миру.

Для жителей ОАЭ светозвуковое шоу знаменовало еще и наступление года, в котором они будут торжественно отмечать 100-летие со дня рождения шейха Зайда бин Султана Аль Нахайян.

Новогодние фейерверки над заливом тоже смотрятся очень эффектно!

У тех, кто пропустил главное шоу, есть еще шанс увидеть на этой неделе: световое представление обещают повторить повторяться в 8 вечера во вторник и среду и в 22:00 в четверг, пятницу и субботу.

02.01.2018