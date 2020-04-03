​Главный инфекционист РТ рассказал, когда можно будет думать об отмене режима самоизоляции

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mavit
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Рассуждать о том, стоит ли отменять введенный режим самоизоляции, можно будет через одну-две недели. Об этом заявил главный инфекционист министерства здравоохранения Татарстана Халит Хаертынов. Он обратил внимание на то, что пока пик заболеваемости COVID-19 не пройден ни в России, ни в мире.

​Главный инфекционист РТ рассказал, когда можно будет думать об отмене режима самоизоляции

«Пока невозможно ответить на вопрос, на какой именно промежуток времени нужно накладывать ограничения. Почему? Потому что наша страна, государства Европы и Соединенные Штаты Америки не достигли пика заболеваемости. Об этом можно будет говорить только тогда, когда пройдем пик заболеваемости. Не зря вчера президент России в своем заявлении объявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля», — сказал специалист в ходе прямого эфира, организованного на странице оперштаба РТ по противодействию коронавирусу в «Инстаграме».

«Я думаю, что, может быть, через одну-две недели станет более понятным, на какой стадии эпидемического процесса мы находимся и когда следует прекращать карантинные мероприятия. Пока говорить об этом преждевременно», — отметил спикер.

Ранее руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова сообщила, что пока рано рассуждать о демократизации режима самоизоляции. В данном случае планирование на перспективу некорректно, отметила она, добавив, что оперштаб принимает решения, исходя из текущей ситуации.

По последним данным, в Татарстане зарегистрировано 25 случаев заболевания новым коронавирусом, из них 6 — за последние сутки. 6 заболевших уже выздоровели.