​Главный инфекционист РТ рассказал, когда можно будет думать об отмене режима самоизоляции

Рассуждать о том, стоит ли отменять введенный режим самоизоляции, можно будет через одну-две недели. Об этом заявил главный инфекционист министерства здравоохранения Татарстана Халит Хаертынов. Он обратил внимание на то, что пока пик заболеваемости COVID-19 не пройден ни в России, ни в мире.

«Пока невозможно ответить на вопрос, на какой именно промежуток времени нужно накладывать ограничения. Почему? Потому что наша страна, государства Европы и Соединенные Штаты Америки не достигли пика заболеваемости. Об этом можно будет говорить только тогда, когда пройдем пик заболеваемости. Не зря вчера президент России в своем заявлении объявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля», — сказал специалист в ходе прямого эфира, организованного на странице оперштаба РТ по противодействию коронавирусу в «Инстаграме».

«Я думаю, что, может быть, через одну-две недели станет более понятным, на какой стадии эпидемического процесса мы находимся и когда следует прекращать карантинные мероприятия. Пока говорить об этом преждевременно», — отметил спикер.

Ранее руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова сообщила, что пока рано рассуждать о демократизации режима самоизоляции. В данном случае планирование на перспективу некорректно, отметила она, добавив, что оперштаб принимает решения, исходя из текущей ситуации.

По последним данным, в Татарстане зарегистрировано 25 случаев заболевания новым коронавирусом, из них 6 — за последние сутки. 6 заболевших уже выздоровели.