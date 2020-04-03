З 6 квітня в Україні забороняється ходити без документів і більш ніж по двоє

З понеділка, 6 квітня, в Україні забороняється рухатися групками більше ніж 2 осіб, гуляти у парках та ходити у громадських місцях без маски.

Про це у Telegram-каналі повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише УП.

«Заборонено з 6 квітня переміщення групою більш ніж дві особи (крім випадків службової необхідності та супроводження дітей)», — написав Шмигаль.

Також він додав, з 6 квітня забороняється перебувати у громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора.

Крім того, забороняється відвідувати спортивні та дитячі майданчики, парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові чи прибережні зони (крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності).

Забороняється перебувати на вулиці без документів, перебувати в громадських місцях дітям до 14 років без супроводу батьків.

Також не можна самовільно покидати місце обсервації чи ізоляції.

Головне фото — ілюстративне.