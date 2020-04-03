Митрополит Феофан на вертолете облетел Казань с образами Богоматери во спасение от коронавируса

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан облетел сегодня столицу Татарстана на вертолете с иконами Казанской и Седмиезерной Божией Матери. Такой воздушный крестный ход организовали в связи с эпидемией коронавируса. Компанию в воздушном полете главе Татарстанской митрополии составило духовенство Казанской епархии.

Как подтвердили корреспонденту «БИЗНЕС Online» в митрополии, владыка Феофан помолился обо всех заболевших и тех, кто в эти дни продолжает трудиться на благо общества: врачах, сотрудниках социальных и экстренных служб.

Ранее сообщалось, что духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни 88-летний схиархимандрит Илий (Ноздрин) также облетел Москву и Санкт-Петербург, но уже на самолете. Воздушный крестный ход также посвятили защите России от пандемии коронавируса.

Это не первые случаи в истории, когда в тяжелые времена совершаются облеты городов с иконами. Например, считается, что 8 декабря 1941 года по приказу Иосифа Сталина был совершен облет Москвы с иконой Божией Матери. По одной из версий, это помогло советским войскам сдержать наступление немецкой армии.