Как на сегодня, 3 апреля, обстоят дела с коронавирусом в Италии и Польше?

Экспертам удалось выяснить, что люди, которые перенесли COVID-19 с отчетливой клинической картиной (т.е. со всеми известными проявлениями болезни), приобретают к нему стойкий и долгий иммунитет. Однако только при условии, что они были здоровы до того, как заразились.

Лица, которые переболели вирусом без симптомов или со слабовыраженной клинической картиной, могут заразиться еще раз. Это же касается ослабленных пациентов, ведь у таких людей иммунитет не стойкий.

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Закрыты ли границы с Италией и Польшей

Польша

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны приняли решение закрыть границы, чтобы противодействовать распространению вируса COVID-19.

«Считаю, что иностранные граждане являются рассадником распространения вируса в нашей стране, поэтому нельзя допустить, чтобы они проехали через нашу границу», – заявил польский премьер-министр.

Премьер-министр добавил, что Польша приняла решение о временном возвращении границ, но с полным контролем и досмотром. Границы были открыты внутри Шенгенской зоны. Контроль не будут производить на границе с Украиной, Россией и Белоруссией. Матеуш Моравецкий подчеркнул, что ранее строгий режим вводили на десять дней, теперь же настал черед продлить его на двадцать. Если ситуация не изменится, строгий карантинный режим будет длиться месяц. Все, кто возвращается в страну, должны отправиться домой и самоизолироваться на 14 дней.

Италия

COVID-19 продолжает «косить» Италию. Сообщается, что по состоянию на вечер 2 апреля известно о более чем 110 тысячах случаях инфицирования в Италии, 4,7 тысячи пациентов зафиксировали за сутки. За прошедшие сутки в стране погибли 727 человек.

Известно, что инфицированы были губернатор Пьемонта Альберто Чирио и губернатор Лацио Никола Дзингаретти. Итальянские власти приняли дополнительные меры, фактически изолировав всю северную часть страны от остального мира. Теперь Италия изолирована так же, как это сделали представителей Поднебесной в разгар заболевания вирусом. По всей стране действует «красная зона», людям запрещено покидать свои дома без разрешения. Если же человек покинет дом и не объяснит причину, ему выпишут штраф.

Коронавирус в Италии и Польше сегодня, 3 апреля, что происходит, сколько зараженных и умерших

Польша

На территории Польши вирусом заразились более 2.6 тысячи человек, погибли 45. Об этом сообщили представители Министерства здравоохранения страны в twitter. Отметим, что 79 новых случаев заражения зафиксировали за сутки. Всего в стране протестировали на вирус 61 178 образцов, из которых более 58 455 оказались отрицательными.

В Польше заключенные начали шить маски

Заключенные в Польше начали шить маски и производить дезинфицирующие жидкости, об этом журналистам сообщил заместитель министра юстиции страны Михал Вуйчик.

«В 24 заведениях пенитенциарной системы начат процесс шитья масок. Заключенные смогут пошить около 800 тысяч масок каждый месяц», – заявил Вуйчик.

В одном из предприятий пенитенциарной системы производят специальные комбинезоны, которые направляют в больницы, уточнил замминистра.

Италия

В опубликованном исследовании ученых Университета Кампании журнала MedRxiv говорится, что моделирование показало 3,3 миллиона инфицированных COVID-19 в Италии. Именно столько, по словам математиков, реальных инфицированных находятся на территории Италии. Главной странностью вспышки COVID-19 в стране является крайне высокая смертность, во всем мире средний показатель летальных исходов не превышает 1-2,5%, тогда как в Италии от нового вируса погибает каждый девятый человек.

Исследователи считают, что причина кроется в том, что заболевших в действительность больше, чем говорит официальная статистика. Для того, чтобы проверить данную теорию, они сконструировали компьютерную модель, в которой в качестве вводных данных использовали информацию о численности инфицированных и погибших в Италии, Германии и на лайнере «Даймонд Принцесс».

В Италии коронавирусом заразились более 10 тысяч медиков

Общее количество инфицированных в стране превышает 110 тысяч человек. Более 10 тысяч медиков заразились новым вирусом во время лечения своих пациентов.

Большая часть инфицированных помещена в отделения интенсивной терапии. Всего в Италии от вируса погибли 69 медиков, во всем мире вирусом заболели более 950 тысяч человек.