Какой Церковный праздник сегодня, 4 апреля

Представители духовенства в четвертый день апреля отмечают сразу несколько церковных праздничных событий. В этом материале верующие могут ознакомиться со всеми церковными событиями подробнее.

Церковные православные праздники 4 апреля

Василий Теплый

В этот день верующие чтут память преподобного Василия, который родился в IV веке и был священником в городе Анкир. Преподобный обратил в христианскую веру множество язычников, он продолжал верить во Христа в то время, когда города были заполнены арианскими лжеучениями. Ариане устроили собрания и добились того, что Василия лишили его сана, однако позже было Палестинское Собрание, на котором решено было присвоить преподобному его сан пресвитера.

Преподобный Василий был казнен императором Юлианом за то, что он отказался отречься от веры во Христа. Его казнили 29 июня в 362 году.

Великий пост

Наступил тридцать четвертый день торжества. Это главный многодневный пост, цель которого отдать дань уважения поступку Иисуса Христа, который провел сорок дней в пустыне без еды и воды. Длительность поста — 48 дней.

День ангела 4 апреля, мужские и женские имена

Согласно церковному православному календарю, 4 апреля отмечается семь именин, 2 мужских и 5 женских. Перечень именин поможет выбрать наиболее подходящее имя для новорожденных мальчика и девочки.

4 апреля именины отмечают

Мужчины

Василий от древнегреческого имени Басилейос — «царский, царственный»

Ефим от древнегреческого имени Эутюмиос, происходящее от слова эутюмос — «доброжелательный, благосклонный, предвещающий добро»

Женщины

Аглая от древнегреческого имени Аглаиа — «красота», «блеск», «радость»

Аполлинария женская форма от Аполлинарий, происходящего от латинского имени Apollinaris — «Аполлонов, принадлежащий Аполлону»

Василиса от древнегреческого имени Басилисса — «царица», «царственная»

Дарья от имени Дарейос, происходящего от древне-персидских слов dāraya — «держать», «обладать» + vau — «добро» славянское имя, происходящее от слова дар — «дарованная», «подаренная» одна из форм женского имени Даррен, в переводе с ирландского языка — «скалистая гора», «невысокий»

Таисия от древнегреческого имени Таис — «посвященная Исиде»

Традиции 4 апреля

Этот день называют солнечником, ведь люди в это время покидали свои дома и смотрели на восход солнца. Крестьяне гадали по нему о наступающем годе. Если в этот день при восходе солнца можно заметить вокруг него красные круги, то год обещает хороший урожай. Теплым этот день называют из-за того, что в это время приходит настоящее тепло. В народе говорили, что если Василий улыбнется, то весь год под теплым солнцем пройдет.

Заговоры 4 апреля

Для достатка в семье

Весной, когда наступает время сеяния ржи, закопайте в поле три пятака. Как только будет закопан третий пятак, нужно перекреститься и три раза сказать:

Как корень ржицы к земле-матери будет цепок,

Так и приговор мой будет цепок и лепок.

Ты расти, рожь, в земле-матери, разрастайся,

А с тобой и достаток мой во сто крат умножайся.

Ключ. Замок. Язык.

Аминь. Аминь.

Аминь.

Приметы 4 апреля