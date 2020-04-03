Алтайские бизнесмены обратились губернатору просьбой убивать экономику края

3 апреля руководители 17 компаний Алтайского края направили в администрацию губернатора Виктора Томенко обращение. В нем они выразили понимание сложившейся ситуации, но попросили вводить на территории региона такие ограничения, которые «не убивают экономику края и не приводят к обнищанию населения», сообщает ИД «Алтапресс».

Известно, что к губернатору обратились руководители компаний и ИП: «АЗСМ», «Монолит-Инвест», «Зиас Машинери», «ПрофМаркет», «СМЦ-Трейд», ИП Харламов Иван Иванович, «Тренд Профит», «АСКО-МЕД-ПЛЮС», «Резонанс», «ЕТО», «Алтайский центр экологии и аудита», «Мастер-Снаб», «Алтай-Тент», «Континент», «СТИ», «Мартика», «Морелла Рус». В обращении на имя главы региона есть три предложения, реализацию которых руководители компаний считают своевременной и правильной. Во-первых, они просят сохранить график рабочего времени на предприятиях края с неукоснительным соблюдением требований профилактики заболеваемости, гигиены и социального дистанцирования. Авторы обращения уточнили, что речь в этом пункте идет о возврате к прежнему графику функционирования производств и офисов, включая ночные смены.

Во-вторых, бизнесмены хотят ограничить въезд/выезд граждан на территорию Алтайского края, за исключением персонала организаций, осуществляющих межрегиональные перевозки с обязательным контролем состояния здоровья. Наконец, третья просьба связана с ограничениями, касающимися проведения массовых мероприятий, свободного передвижения, за исключением выходов в магазин и на работу. «Понимая всю серьезность ситуации с распространением пандемии, принимая все необходимые меры на своих предприятиях по профилактике заболеваемости, мы также отчетливо осознаем, насколько сокрушительный удар наносится жесткими ограничительными мерами экономической ситуации в нашей стране, в регионе, в каждом конкретном нашем предприятии», — говорится в обращении.

Однако, как отмечают бизнесмены, сохранить работоспособность организаций, выполнить обязательства по сохранению рабочих мест и заработной платы трудовым коллективам невозможно в условиях, когда компании вынуждены простаивать в течение полутора месяцев. «Для большинства из нас грядущий простой несет неминуемые проблемы, следствием которых станут банкротства, сокращение деятельности, существенное снижение числа рабочих мест. Низкая покупательская способность населения, умноженная на резкое снижение доходов в ближайшие месяцы, не позволят бизнесу легко оправиться от нанесенного удара и восстановить жизнедеятельность в кратчайшие сроки», — считают авторы обращения.

Они отмечают, что приветствуют меры, предпринятые Виктором Томенко в рамках борьбы с коронавирусом. И просят главу региона рассмотреть возможность применения ограничений, не позволяющих развиваться пандемии, но при этом и «не убивающих экономику края, не приводящих к обнищанию населения».

Напомним, по данным оперштаба, на 2 апреля в Алтайском крае была прекращена работа 16 ТЦ (закрыто 100 %), 24 парков культуры и аттракционов (закрыто 100 %), 31 ночного клуба (закрыто 100 %), 31 кинозала (закрыто 100 %), 55 детских игровых комнат (закрыто 100 %), 1363 досуговых центров (закрыто 100 %), 581 объекта спортивного назначения (закрыто 100 %) и 4474 магазинов не продовольственной направленности (закрыто 100 %), а также 90 санаторно-курортных организаций (закрыто 100 %). Отметим, что до того ряд торговых центров все же осуществлял работу, ограничив на своей территории только деятельность отдельных арендаторов. Что касается предприятий общепита, то на 2 апреля из 2042 объектов было обследовано 1988, из них 838 объектов закрыты, 1150 предприятий осуществляют доставку продукции или продают навынос без посещения клиентами объекта.