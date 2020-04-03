Отдых с полным пансионом: в чем выгоды такой системы питания?

Не тратьте время отдыха на поиск хорошего кафе на курорте.

Выбирайте отель Марсель (Лермонтово) — у нас собственная столовая, в которой работают профессиональные повара. Мы подаем блюда для взрослых и детей — попробуйте супы, каши, овощные и мясные блюда, гарниры, десерты. Для приготовления мы используем сертифицированные продукты.

Выбирайте у нас один из трех типов питания:

полный пансион — 900 рублей\сутки;

полупансион — 500 рублей\сутки;

только завтрак — 250 рублей\сутки.

В нашей столовой Вы не отравитесь. Вам не нужно вставать раньше, чтобы успеть в кафе до очередей — в нашей столовой всегда свободные места, быстрое обслуживание и есть выбор. Не тратьте время — Вы придете в столовую, а еда уже готова. Подробную информацию узнавайте на https://отельвлермонтово.рф, +7 (861)-204-24-78.

Кроме собственной столовой, в отеле Марсель есть развлечения для взрослых и детей.

Чем заняться в отеле с детьми?

Вам не нужно весь отпуск развлекать детей. Этим займутся наши аниматоры, который весь сезон работают при отеле Марсель. Каждый день для ребят проводится интерактивная развлекательная программа с конкурсами и играми. Для детей построены две площадки — в помещении с игрушками и на улице с горками. Оставьте своего ребенка (с 4 лет) с аниматорами, пока сами будете спокойно отдыхать.

Взрослые гости отдохнут у бассейна. В отеле Марсель самый большой бассейн в Лермонтово — его площадь 135м2, глубина 3 метра. Он построен на крыше отеля, над 6 этажом. Вокруг бассейна расставлены шезлонги — Вы позагораете на них, увидите Черное море и Кавказские горы.

Вы не устанете в пути до пляжа — от отеля до него всего 7 минут тихим шагом. Дорога к пляжу асфальтированная — Вы легко провезете здесь коляску или пройдете с ребенком. Пляж в Лермонтово песчано-галечный — по нему дети будут бегать босиком, построят замки и фигуры из песка.

На пляже безопасно купаться даже с маленькими детьми — заход в воду пологий. Море штормит здесь очень редко. На пляже есть душ, туалеты, кабинки для переодевания. По всей прибрежной полосе встречаются водные аттракционы (таблетки, бананы), надувные батуты, горки для детей.

От центрального пляжа 180 метров до парка аттракционов — сходите сюда с детьми после 16.00, когда жара уже спадет. В Лермонтово также посетите аквапарк, сходите в музей восковых фигур. Из развлечений также есть джиппинг, катание на яхте, рыбалка, парк юрского периода. Всего из Лермонтово идет 25 туристических маршрутов — билеты купите на стойке регистрации в Лермонтово.

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Бронирование номеров всего в несколько кликов

Номера отеля Марсель (Лермонтово) полностью соответствуют фотографиям. Убедитесь в этом сами — посмотрите видеоозоры всех комнат, отзывы наших гостей. В каждом номере есть свой душ, туалет, телевизор, холодильник, кондиционер. Дети до 3 лет живут бесплатно, детская кроватка в номер — в подарок.

Для оформления брони заполните форму регистрации на сайте. Наш менеджер позвонит для уточнения данных, даст промокод на скидку 5% и ссылку на оплату первоначального взноса. Оплатите 15% через Яндекс Кассу — эта система сохранит Ваши данные в тайне.

Если Ваши планы изменятся, мы вернем 100% предоплаты, просто сообщите об этом за 48 часов до заселения. Если Вы не успели, отель возьмет штраф 15%. Приезжайте в отель Марсель (Лермонтово) в любое время — мы работаем круглосуточно.





