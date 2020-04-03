«Надо будет порыться в шкафу»: Дмитрий Маликов восхитился штанами 20-летней давности

Дмитрий Маликов в социальной сети Instagram восхитился своими штанами 20-летней давности. Исполнитель сообщил, что собирается «порыться» в шкафу и возможно найдет этот наряд.

Дмитрий Маликов опубликовал запись своего выступления, которая была сделана 20 лет назад. Исполнитель стоит на сцене в черных кожаных брюках и поет песню под названием «Апрель». В комментарии композитор рассказал, что время пролетело очень быстро. Знаменитость написал несколько строчек из своей композиции и поблагодарил всех, кто принимал участие в ее создании. Также Дмитрий Маликов написал: «Штанцы зачётные, надо будет порыться в шкафу».

Подписчики обрадовались архивным кадрам с исполнителем. Многие отметили, что штаны, которые носил композитор 20 лет назад, снова вошли в моду. Некоторые поблагодарили певца за поднятое настроение и заметили, что композиция «Апрель» на данный момент очень актуальная. За несколько десятков минут ролик Дмитрия Маликова просмотрели более 20 000 раз. READ В Сети опубликован тизер сериала «Водоворот» от режиссера «Ла-Ла Ленда»