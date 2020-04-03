Названа основная цель коронавируса

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Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров назвал основную цель коронавируса в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

По словам эксперта, цель вирусов заключается в репродукции. «Вирус, если бы он был таким злом и захотел нас убить, то Земля давно была бы абсолютно пустой и не было бы на ней ничего живого», — сказал Никифоров.

Специалист пояснил, что вирус может существовать «в больном, но живом организме». Он добавил, что уничтожив человечество, вирус убьет и себя. «У всего живого есть цель — продлить самого себя», — отметил Никифоров.

Ранее главный инфекционист ФМБА России предсказал срок окончания вспышки коронавируса в России. По его мнению, пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в середине следующей недели.

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По данным на 3 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 3 548. В Москве число заразившихся достигло 2475, при этом 595 случаев были зарегистрированы в минувшие сутки. Это самое большое число среди всех российских регионов.