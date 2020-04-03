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</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/777/13033777/Depositphotos_28804861_xl-2015-pic905-895x505-32837.jpg" alt="Путин и президент ЮАР договорились координироваться по вопросам возвращения россиян домой" /></p> <p>

Президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса договорились координироваться в решении вопросов возвращения на родину находящихся в республике российских граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Условлено о координации в решении вопросов возвращения на родину находящихся в ЮАР российских граждан», — говорится в сообщении.

Об этом главы государств договорились во время телефонного разговора, который состоялся по инициативе южноафриканской стороны.

С 24 марта в ЮАР действует трехнедельный карантин из-за коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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