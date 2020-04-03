3 апреля отмечается несколько церковных праздников

Народный праздник Кирилл Катаник отмечается 3 апреля 2020 года (по старому стилю – 21 марта). В церковном православном календаре это дата почтения памяти святителя Кирилла Катанского (Сицилийского), епископа.

Праздник православный сегодня, 03.04.2020

День назван по имени святителя Кирилла, епископа города Катания на Сицилии, который жил на рубеже I–II веков. Его прозвание – Катанский — среди народа приобрело новое значение.

Этот день считался последним для такой русской забавы как катание на санях с горки – снега-то почти не осталось, и пора сани почистить и убрать до будущих холодов, о чем расстроившимся малышам говорили так: «Реви – не реви, Катаник санки унес».

Но грустить было некогда – на смену саням приходила «игра в кувшинчик». Играли в него так: ведущий быстро бил мячом по земле, в ритм ударам напевая: «Я кувшинчик уронил и об пол его разбил; раз-два-три, его, Васенька, лови!», а названному внезапно игроку непременно следовало мяч поймать.

На Кирилла пора наступала снять валенки да надеть лапти из бересты, но эта смена мало защищала ноги простого народа от сырой, холодной земли и переменчивой погоды, так что на это же время приходится и пора лихорадок-лихоманок.

Тут приходили на помощь печная зола да уголь, которые, которые заворачивали горячими в платок и прикладывали туда, где болит. больным. Лучшей грелки не было, и, несмотря на простоту, эта мера нередко оказывалась эффективной. Знахари же предлагали и другие средства от лихорадок, порой весьма оригинальные, но, считали селяне, чтобы избавиться от недуга, разве так уж трудно испить воды после стирки белья или поцеловать в зад корову?

В этот день, равно как и на Льва Катаника, не стоило смотреть на небо, чтобы не навлечь несчастье, которое предвещала падающая звезда.

Какой церковный праздник сегодня, 3 апреля 2020

По церковному календарю, 3 апреля поминают преподобного Иакова, епископа, исповедника, пострадавшего при императоре-иконоборце Константина V (741-775).

Иаков стремился к подвижнической жизни с юных лет, поэтому оставив мир, принял постриг в Студийском монастыре. Он вел суровую жизнь, исполненную молитв, поста и трудов. Инок Иаков за благочестие и замечательное знание Священного Писания был возведен на епископскую кафедру в Катанской Церкви (Сицилия).

Епископа, во время царствования императора Константина V неоднократно принуждали к отказу от почитания Святых икон. Его держали в темнице, морили голодом, пытали, но Святой мужественно переносил страдания. Епископ Иаков скончался в изгнании.