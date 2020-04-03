Изменял Кате Гордон? Сергей Жорин рассказал об отношениях с Седоковой

Ранее бышвая жена заявила, что Жорин изменял ей с певицей.

Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал про взаимоотношения с бывшей женой Катей Гордон. Конфликт между экс-супругами вспыхнул с новой силой. Да так, что в него затянуло и Анну Седокову. В интервью Катя Гордон говорила, что Жорин изменял ей, когда она была беременна, с экс-солисткой «ВИА Гры». Мол, она была у них дома, а после адвокат вышвырнул ее с вещами. Жорин рассказал свою версию событий.

Он отрицает, что изменял Гордон с Седоковой. И говорит, что она даже в их квартире не была ни разу. Сергей Жорин объяснил, что с певицей они просто дружили. Виделись всего несколько раз. Поддерживали друг друга, когда обоим было плохо. Вскоре Жорин вновь сошелся с Гордон. Только на утро она увидела у него сообщение от Анны Седоковой.

«Мне перед ней неудобно, так как из-за меня она попала под каток Гордон. Мы с Аней переписывались, ну, может, пару раз в кино сходили. У нее был сложный период в жизни, и у меня. Она меня поддерживала. Потом мы с Гордон помирились. Утром приходит сообщение от Седоковой, вроде «Доброе утро». Гордон прочитала, шашку достала и пошла. А с годами ее вранье эволюционировало», — пояснил адвокат.

Жорин добавил, что ему стыдно за бывшую жену перед певицей. И чтобы как-то оградить Седокову, он решил прекратить общение с ней.

«Когда Гордон стала ее на всю страну фигачить, мы решили перестать общаться. Мне просто стыдно перед ней», — добавил Жорин.

Напомним, ранее комментировала ситуацию и сама Анна Седокова. Она показывала, что фото сделано в другой квартире и в джинсах ее бойфренда, но никак не Жорина. Просто Катя Гордон говорила, что увидела в ленте певицы фото из их с Жориным квартиры.