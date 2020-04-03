Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Алеппо

Плановое совместное патрулирование на севере Сирии провели военнослужащие России и Турции, 2 апреля сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.Сообщается, что Военнослужащие вооруженных сил России и Турции провели совместное патрулирование в провинции Хасака в северной части САР.«Продолжает функционирование специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной», — отмечается в сообщении.Также, силами российской армейской авиации проведено воздушное патрулирование провинции Хасака.Обзор карты боевых действий в Сирии на 3 апреляОперативная обстановка в Сирии, по-прежнему, не изменилась. На севере Алеппо продолжаются междоусобные столкновения протурецких боевиков. В Идлибе джихадисты совершили несколько провокаций, получив адекватный ответ ВС САР. Израильская авиация со стороны Ливана нанесла ракетный удар по авиабазе Шайрат в Хомсе. Более подробную информацию о происходящих в Сирии событиях вы можете узнать из нашей ежедневной сводки.

На севере Алеппо продолжается конфликт между формированиями протурецких боевиков. Так, в городе Аль-Баб неизвестные обстреляли автомобиль, ранив начальника полиции «Сирийской национальной армии» (SNA). Причиной столкновений послужило убийство тремя днями ранее начальника разведки группировки «Ахрар аш-Шаркия» Абу Расула.За минувшие сутки в Идлибе зафиксировано несколько столкновений. В окрестностях н.п. Аль-Бар и Сафухан боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли позиции ВС САР из ПТРК. В районе Сармина наблюдалась обоюдная артиллерийская дуэль.Для подавления огня джихадистов в районе н.п. Кафр-Увейд правительственные войска применили танки. В окрестностях Саракиба турецкие военные вмешались в противостояние ВС САР с боевиками, открыв огонь по сирийским позициям.Служба безопасности «Хайят Тахрир аш-Шам» в н.п. Джанудия казнила мужчину. По имеющейся информации он был арестован джихадистами 13 мая 2019 года по обвинению в шпионаже в пользу сирийской армии.В ночь со вторника на среду самолеты ВВС Израиля, вошедшие в воздушное пространство Ливана, выпустили по сирийской авиабазе Эш-Шайрат в Хомсе около 10 крылатых ракет. По утверждению информационного агентства SANA все они были перехвачены системами ПВО.