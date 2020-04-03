В первом квартале Tesla реализовала более 88 тыс. электромобилей

В первом квартале 2020 года Tesla выпустила 102 672 электромобиля и более 88 тысяч машин поставила клиентам, следует из квартального отчета компании. Таким образом, минувшие три месяца стали самыми успешными для Tesla за все время ее работы.

Наибольший объем производства по-прежнему приходится на Model 3 – совместно с Model Y за отчетный квартал было выпущено 87 282 автомобиля и 76 200 машин было отгружено покупателям. Кроме них, Tesla выпустила 15 390 автомобилей Model S и Model X, и 12 200 из них отправились клиентам.

Общий объем производства Tesla на всех заводах в первом квартале составил 102 672 электромобиля. Для сравнения, за весь прошлый год с конвейеров компании сошло чуть более 77 тысяч электрокаров, 63 тысячи из которых были отгружены клиентам.