Оперштаб объяснил правила поездок по Москве во время режима изоляции

Сотрудники правоохранительных органов в Москве вправе останавливать передвигающихся на личном автомобиле или такси граждан, чтобы выяснить цель поездки. Об этом сообщил столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Вас может остановить сотрудник правоохранительных органов и уточнить цель поездки, — объяснил оперштаб в своем Telegram-канале.

Отвечая на вопрос о том, куда можно ездить на своей машине или такси, в оперштабе заявили, что «в случае серьезной необходимости можно поехать в другой район [города]». При этом необходимо иметь при себе паспорт или иной удостоверяющий личность документ.

Как ранее сообщали «Автоновости дня», президент России Владимир Путин поручил региональным властям ввести особый порядок передвижения граждан и транспорта на фоне распространения коронавируса.