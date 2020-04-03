БК 1xbet: ставки на киберспорт

Букмекерская контора 1 xbet появилась на рынке в 2007 году. Ставки принимаются от игроков, которые зарегистрированы на сайте, на спортивные события и киберспортивные дисциплины. Второй вид ставок стал особенно популярным в последнее время. Это новый вид игр, которые не проходят в реальном времени. Игроки управляются с помощью специальной программой по разработанному алгоритму. Кажется, что угадать исход таких событий практически невозможно. Но опытные игроки зарабатывают на этом огромные деньги.

Как делать ставки на киберспорт в 1xbet и получать достойные выигрыш? Для этого часто используются специальные промокоды, один из которых промокод 1xbet 2020. Такие уникальные комбинации цифр и букв открывают перед игроками новые возможности. Но чтобы не подвергать себя риску потери денег в случае неудачной ставки, нужно знать некоторые тонкости и правила ставок на киберспорт:

в случае снятия с игры одного игрока или целой команды, засчитывается поражение во всех оставшихся раундах;

если игра переносится более чем на сутки, все средства со ставок возвращаются на счет бетторов;

если судья останавливает матч и будет происходить переигровка, все предыдущие результаты обнуляются и считаются недействительными.

Всю подробную информацию можно найти официальном сайте букмекерской конторы. Для каждой игры существуют отдельные правила, они расписаны в специальном разделе. На какой вид спорта можно делать ставки в конторе 1xbet:

1. Хоккей

2. Футбол

3. Баскетбол

4. Теннис

5. Игры (Counter-Strike, Dota 2, World of Tanks, Мортал Комбат и др.)

Кроме одиночных ставок на спорт на сайте есть уникальный тотализатор, который позволяет угадать исходы сразу нескольких игр. Это отличная возможность получить неплохой заработок и даже сорвать джек-пот, который равняется сумме всех ставок от других игроков. Это отличная перспектива как для новичков, так и для опытных игроков.

Как сделать ставку на киберспорт

Для начала игроку нужно пройти регистрацию на сайте. Сделать это можно позвонив по телефону через букмекера или пройти полную регистрацию с подтверждением электронного адреса. На это потребуется больше времени, так как в этом случае необходимо самостоятельно заполнить все поля с информацией. После успешной регистрации нужно пополнить счет в личном кабинете с помощью платежных систем. После внесения первого депозита для игрока открывается возможность сделать первую ставку.