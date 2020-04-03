Чиновники краевого Минздрава Барнаульской администрации занялись пополнением автопарка

Минздрав Алтайского края и администрация Барнаула на фоне распространения коронавирусной инфекции в регионе решили заняться пополнением автопарка. Как следует из информации, опубликованной на сайте Госзакупок, чиновники ищут поставщиков легковых автомобилей, которые смогут поставить им четыре машины в обшей сложности за скромные 4 млн рублей.

Закупка краевого Минздрава была размещена 28 марта. Судя по техническому заданию, медики хотят приобрести два серебристых или коричневых универсала. Машины должны быть полноприводными, с механической коробкой передач и полностью независимой подвеской. В салоне должен быть кондиционер, подогрев сидений и прочие комфортные функции. Чиновники даже не забыли упомянуть, что задние стекла обязательно должны быть затонированы: в техническом задании указано, что это необходимо для комфорта пассажиров. За две таких машины ведомство готово отдать 2,4 млн рублей – такова начальная (максимальная) цена аукциона. Конкурсная процедура пройдет 16 апреля, а уже через 20 дней с момента подписания контракты авто должны оказаться у заказчика.

Аппетиты мэрии Барнаула оказались чуть скромнее. Чиновники из горадминистрации за две машины готовы отдать не больше 1,6 млн рублей. Им нужны седаны или универсалы все тех же цветов, что указаны в закупке Минздрава (возможна также поставка серых авто), с полунезависимой подвеской. Мэрия также демонстрирует куда более скромные потребности: кондиционер в техническом задании не упоминается, как и тонировка, отделка салона обозначена как тканевая. Под технические требования подходит целый ряд вполне бюджетных седанов, судя по данным сервисов в Сети. В основном это «Лады» и малоизвестные китайские производители. Однако в пределах указанной суммы вполне можно купить и Renault Logan Stepway или Volkswagen Polo. По условиям контракта, заказчик в лице МКУ «Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города» должен получить авто уже к 10 мая.

Подобные траты нельзя назвать крупными, а параметры автомобилей, указанные в документах – люксовыми. Однако с учетом сложной эпидемиологической обстановки на расходование бюджетных средств обращено особое внимание, особенно на фоне постоянно появляющихся сообщений о нехватке медицинских масок не только для граждан, но и для самих медиков.