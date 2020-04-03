Давиде Мартинелли: «Если есть возможность, почему бы не сделать это?»

Север Италии оказался одним из центров распространения вируса COVID-19 в Европе. Местечко Лодетто, входящее в коммуну Ровато недалеко от Брешии, одно из многих мест не только в Италии, но и во всей Европе, где люди вынуждены отказаться от привычного образа жизни и изолироваться дома для того, чтобы постараться предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.

В Лодетто живет гонщик команды «Астана Про Тим» Давиде Мартинелли. Как и подавляющее большинство других гонщиков казахстанской команды, да и всех остальных профессиональных команд по всему миру, Давиде практически все время проводит дома, ожидая, когда закончится пандемия, и мир вернется к прежней жизни; когда вновь можно будет заниматься любимым делом – выступать в профессиональных гонках.

Не имея возможности тренироваться на шоссе, Давиде дни напролет изобретает новые способы поддержания формы в домашних условиях: крутит велостанок, участвует в виртуальных велогонках, делает разнообразные физические упражнения… А в последние дни, еще и помогает другим людям пережить суровые карантинные меры.

— Мое дневное расписание достаточно стабильно и однообразно: первая тренировка утром, около 11. Чаще всего – это работа на велостанке. Днем обычно отдыхаю или занимаюсь домашними делами. Ближе к вечеру, до ужина делаю вторую тренировку – какие-то упражнения на разные группы мышц: спина, пресс, ноги. А в последние несколько дней появилась возможность помочь своим соседям, и я с радостью этим занялся. Я по-настоящему воодушевлен представившейся мне возможностью помочь, — говорит Давиде Мартинелли.

Так случилось, что в Лодетто нет своего супермаркета и аптеки: поселок очень небольшой, так что жителям приходится ездить в соседний Ровато для того, чтобы купить продукты или лекарства. А в условиях карантина сделать это не так просто, особенно пожилым людям, которые находятся в особой зоне риска нового заболевания.

Поэтому, несколько молодых людей решили организоваться, чтобы помочь вынужденным оставаться дома старикам: кому продукты купить и привезти, для кого за лекарствами съездить. Давиде Мартинелли присоединился к группе волонтеров, решив, что даже небольшая посильная помощь в сегодняшних реалиях – крайне важна.

— Об этой инициативе я узнал от друзей из моего городка и, в частности, от моего кузена, который стал одним из инициаторов этой помощи. Так как в Лодетто нет супермаркета и аптеки, для жителей, у которых нет машины, покупка еды и лекарств стала настоящей проблемой. Мне захотелось присоединиться к этой акции, так как в такое непростое время мы должны быть едины, должны помогать друг другу по мере сил и возможностей. Люди, которые живут рядом со мной, всегда были очень добры ко мне, болели и переживали за меня на гонках, поддерживали меня даже в трудные минуты. Когда ты занимаешься профессиональным велоспортом, времени на что-то еще всегда не хватает. А сейчас у каждого из нас много времени, и я считаю, что это правильный момент, чтобы сделать что-то для своих соседей, для своего городка, который так много дал мне, — рассказывает Мартинелли.

Накануне, Давиде впервые принял участие в акции, съездил на своем велосипеде в соседний город в аптеку и привез лекарства пожилой паре.

— Сегодня, у меня еще три доставки – два раза нужно съездить за продуктами, и еще раз – в аптеку. Конечно, я стараюсь максимально точно соблюдать все карантинные меры, одеваюсь соответствующим образом, держу социальную дистанцию и так далее. Для меня проехать несколько километров на велосипеде до магазина или аптеки и назад – это не проблема, а люди, которые в этом действительно нуждаются, получают столь необходимые продукты и лекарства. Пока будет необходимость, буду продолжать помогать. Не думаю, что это что-то особенное, но, если есть возможность помочь, почему бы не сделать это? – говорит Давиде.

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM