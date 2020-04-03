В Турции сегодня зафиксировано ещё 63 смерти от коронавируса

Об этом пишет телеграм-канал «Повестка дня Турции» со ссылкой на данные Минздрава Турции.

Как сообщает канал, начиная с 17 марта от инфекции COVID-19 в Турции умерло 277 человек.

Между тем, сегодня число заболевших достигло 15 тыс. 679. Днем ранее количество заразившихся было 13 тыс. 531, что говорит о том, что больных стало на 2148 пациента больше.

Минздрав Турции впервые дал цифры зараженных по городам: В Стамбуле зараженных 8 тыс. 882 человека, в Измире 853, и в Анкаре 712.

Кроме этого, как сообщает автор канала, Минздрав Турции так же впервые поделился данными о погибших от коронавируса по турецким провинциям.

Стамбул — 117

Измир — 18

Коджаэли — 8

Анкара —

7 Конья — 7

Зонгулдак — 5

Трабзон — 5

Балыкэсир — 5

Адана — 3

Сакарья — 3

Летальные случаи есть в 39 провинциях Турции, 79% процентов погибших это люди старше 60 лет.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа, признал, что до сих пор данные по провинциям не представлялись преднамеренно, но со вчерашнего дня заразившиеся коронавирусом есть в каждой провинции. Поэтому, по словам министра, скрывать эту информацию нет смысла. Коджа, отметил, что информацию не оглашали, чтобы люди в провинциях, в которых отсутствуют случаи с инфицированными не расслаблялись и следовали режиму самоизоляции.