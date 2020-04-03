В Торонто ввели штраф в $3,5 тысячи за нарушение социальной дистанции

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David Mercado/Reuters
Штраф в размере $3,5 тысячи за нарушение социальной дистанции в два метра введен в Торонто, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление городского совета.
Судебному преследованию за нарушение дистанции могут быть подвергнуты любые два человека, не проживающие вместе, говорится в документе. По результатам расследования нарушители могут быть оштрафованы на сумму до $3,5 тысячи.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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