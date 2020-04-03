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David Mercado/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/231/13024231/2020-03-26T213534Z_1768840358_RC2XRF982OYA_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-BOLIVIA-pic905-895x505-72641.jpg" alt="В Торонто ввели штраф в $3,5 тысячи за нарушение социальной дистанции" /></p> <p>

Штраф в размере $3,5 тысячи за нарушение социальной дистанции в два метра введен в Торонто, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление городского совета.

Судебному преследованию за нарушение дистанции могут быть подвергнуты любые два человека, не проживающие вместе, говорится в документе. По результатам расследования нарушители могут быть оштрафованы на сумму до $3,5 тысячи.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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