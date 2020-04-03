У Греції перенесли Великдень

Постійний Священний Синод Елладської церкви вирішив перенести святкування Великодня на ніч з 26 на 27 травня.

Про це повідомляє Сerkvarium.

Це пов’язано з безпрецедентними карантинними заходами, запровадженими урядом Греції через загрозу пандемії коронавірусу.

Синодали закликали віруючих залишатися вдома до 11 квітня, з болем визнавши, що тимчасова відмова від Причастя на цей період — безпрецедентна ситуація.

При цьому позиція Церкви про те, що через Євхаристію вірусна хвороба розповсюджуватись не може, залишається незмінною. Нарешті, Синод заради збереження духу синодальної єдності заборонив будь-кому — від єпископів до дияконів — давати будь-які коментарі в ЗМІ, окрім митрополита Навпактського та Святовласієвського Ієрофея.