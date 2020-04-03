Макгрегор прокомментировал отказ Нурмагомедова от боя с Фергюсоном

Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов, решивший перенести бой с американцем Тони Фергюсоном, просто струсил. Так ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор прокомментировал решение спортсмена.

«Дело в том, что и Тони, и Хабиб ближе к бою играли „на слабо“, и Хабиб струсил первым. Счет стал 3:2 в пользу Тони. Хабиб улетел из США домой в разгар кризиса. Поздравляю, Тони», — написал Макгрегор в «Твиттере».

Ранее Нурмагомедов заявил, что его бой с американцем Тони Фергюсоном не состоится из-за коронавируса.

Бой Нурмагомедова с Фергюсоном был запланирован на 18 апреля. До сих пор поединок оставался одним из немногих крупных событий в мировом спорте, не отмененных из-за пандемии коронавируса. UFC пытается организовать бой Нурмагомедова с Фергюсоном с 2015 года.