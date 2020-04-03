Получат ли вдовы ветеранов Великой Отечественной Войны по 75 тысяч к 9 мая в 2020 году?

В текущем месяце единовременная выплата ко Дню Победы должна быть выплачена ветеранам Второй Мировой войны и труженикам тыла. Традиционно к данному празднику ветераны получают доплату в размере десяти тысяч рублей, однако ввиду столь знаменательной и юбилейной даты с Дня Победы, сумма выплаты существенно повысится, а списки граждан, которые ее смогут получить, расширят. Согласно заявлению действующего Премьер-министра нашего государства Михаила Мишустина, для осуществления выплат в бюджете с учетом доставки выплат будет выделено более семидесяти одного миллиарда в национальной валюте.

Имеют ли право вдовы ветеранов ВОВ получить по 75 тысяч к 9 мая в 2020 году

Согласно действующего отечественного законодательства, ветеранов Великой Отечественной войны всего делят на четыре различных категории.

К первой категории относят участников Великой Отечественной войны, включая военнослужащих в регулярной армии, партизанов, подпольщиков, работников СМЕРШа и НКВД, вольнонаемных военнослужащих, разведчиков и контрразведчиков, работников военных предприятий, артистов, журналистов, и прочих командированных в регулярные армии бойцов. Также к ним относят представителей подразделений в истребительных батальонах, лиц, занимавшихся разминированием и тралением мин, а также не фронтовиков, но военнослужащих, награжденных в период Второй мировой войны, блокадников, имеющих медали «За оборону Ленинграда», детей, которые во время войны получили инвалидность в результате ранений или контузии.

Ко второй категории относят лиц, которые работали во время строительства военных объектов возле прифронтовой зоны и интернированных экипажей гражданского суда.

К третьей относят блокадников, которые награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

К четвертой категории относят работников тыла, которых награждали во время военных действий за самоотверженный труд.

Таким образом, в законодательстве нет информации о том, что вдов причисляют к ветеранам Второй мировой войны. Однако, согласно указу главы нашего государства касательно организации выплаты для некоторых категорий наших соотечественников ввиду 75-летия к годовщине победы в ВОВ, есть и такая категория. В указе фигурирует информация о том, что первые три категории могут рассчитывать на выплату семидесяти пяти тысяч рублей. Такую же сумму планируют выплатить:

Как и когда ветераны ВОВ получат выплату к 9 мая

Для получения единовременной выплаты в сумме как семьдесят пять тысяч, так и пятьдесят тысяч нет необходимости обращаться в местные органы для написания специальных заявлений на получение доплаты к пенсиям. Данные выплаты будут назначать согласно тем данным, которые уже ранее были предоставлены в распоряжение государственных органов, которые занимаются предоставлением пенсий для таких граждан.

В случае, если документы, которые подтверждают право ветеранов на получение доплаты отсутствуют, то выплату смогут назначить лишь после написания соответствующего заявления и предоставления необходимых подтверждающих документов. Однако данные случаи скорее являются исключением, ведь надбавки ежегодно платят ветеранам уже довольно длительный период времени.

В зависимости от вида получаемой ветераном пенсии доплаты ко Дню Победы будут выплачивать:

Пенсионный фонд РФ или его территориальные органы — если участники или инвалиды войны получают пенсии, выплачиваемые ПФР (например, страховые, социальные и т.д.);

Пенсионный отдел военкомата по месту воинского учета ветерана — в отношении пенсионеров, получающих пенсионное обеспечение по линии Минобороны РФ (служившие в МВД, ФСИН, Росгвардии, МЧС и т.д.);

Органы, назначающие и выплачивающие ежемесячное пожизненное содержание для судей;

Отделы социального обеспечения при посольствах РФ — если ветераны, проживающие в странах Прибалтики (Латвия, Эстония, Литва).

В случае, если получатель выплаты может претендовать на два вида пенсии, или если ему полагается пенсия и ежемесячные пожизненные выплаты как судье, то доплаты в положенных ему суммах будут производиться представителями Пенсионного фонда России.

Единовременную выплату в этом году будут платить на протяжении апреля или мая. Все будет зависеть от непосредственного графика по доставке пенсий в каждом регионе, где проживает ветеран. При этом, средства могут поступать позже, если в пенсионных органах, которые занимаются данной выплатой, не будет всех необходимых документов для оформления данных доплат.