Семен Слепаков написал песню о коронавирусе

Известный комик и бард-десятник Семен Слепаков регулярно балует своих поклонников новыми композициями. Не так давно комик выпустил очередную песню на актуальную тему распространения вируса COVID-19. Видео было опубликовано на официальном канале музыканта в YouTube.

Семен Слепаков про коронавирус, песня, видео 18+

В своей новой песне артист поднимает не только вопросы, которые связаны с противодействием распространению COVID-19, но и проходится по общественно-политическим темам. Среди них можно перечислить повышение пенсионного возраста, изменение Конституции, воссоединение Крыма с Российской Федерацией, протесты и многое другое. В композиции артиста содержится много нецензурной лексики. Видео было создано совместно с другими музыкантами, которые дистанционно в режиме онлайн-аккомпанируют и подпевают барду.

Песни про коронавирус от звезд шоу-бизнеса

После того как в сети появилась очередная композиция Семена Слепакова, где он в буквальном смысле обматерил вирус COVID-19 и предложил ему уйти, чтобы Россия стала прежней, многие начали обсуждать похожие композиции от звезд шоу-биза. Трудно сказать, станет ли жизнь прежней, как того хочет Семен, но без юмора точно не обойтись, он поможет поднять настроение людям.

Семен далеко не единственный артист, который шутит на тему вируса COVID-19. Это сделали и многие другие отечественные артисты, о которых мы расскажем ниже. Стоит отметить, что артисты не хотят никого обидеть и не смеются конкретно над вирусом, они просто хотят поднять настроение граждан и доказать, что с вирусом можно бороться при помощи смеха.

Иван Ургант и Александр Гудков, «Песня о самоизоляции»

Александр Гудков и Иван Ургант опубликовали видеоклип на композицию «Самоизоляция», песня сопровождается хэштегом «#сидидомадетка». Клип уже набрал более трех миллионов просмотров, а на хэштег откликнулись многие звезды отечественного шоу-бизнеса. В клипе можно найти этих самых звезд, например, Филипп Киркоров танцует с детьми. Ирина Шейк моет полы, Тимати и Елка тренируются, а Федор Смолов занят мытьем окон. Стоит отметить, что композиция спета на мотив известной песни be my lover группы La Bouche.

Khac Hung, Min, Erik и Вьетнамский институт гигиены труда и окружающей среды, «Корона»

Еще один весьма креативный клип появился в сети и уже собрал более 27 миллионов просмотров. Люди могут только позавидовать вьетнамцам, у которых есть креативный институт гигиены и труда и окружающей среды. Для того чтобы заставить людей внимательно относится к гигиене, часто мыть руки и не покидать свой дом без лишней надобности, они пригласили известных музыкальных исполнителей, которые справились со своей задачей. После такого музыкального произведения вы точно захотите помыть руки минимум трижды.

Потап, «Карантин»

Украинский рэпер и муж Насти Каменских Потап не ограничился домашним видео, а снял настоящий клип на лирическую композицию «Карантин». Для того чтобы соблюдать все правила самоизоляции, артист поет один в пустом концертном зале. Артист делает отсылки к фильмам о заражениях и мечтает о том времени, когда закончится карантин и он с Настей Каменских сможет наконец слетать на выходные в Рим. Также Потап хочет, чтобы люди начали опять пожимать друг другу руки. Он уверен, что мир проверяет людей на прочность и измеряет уровень человечности в каждом из нас. Только от людей зависит, смогут ли они пройти проверку. В итоге все обязательно будет хорошо, говорит Потап.