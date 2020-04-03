Сколько на сегодняшний день, 3 апреля, людей в России больны коронавирусом?

Коронавирусами называют семейство РНК-содержащих вирусов, которые чаще всего вызывают заболевания у животных, а некоторые из них – у людей. У людей инфекция протекает в легкой форме, многие отмечают симптомы ОРВИ, зачастую инфекция не вызывает тяжелых осложнений.

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Сколько больных коронавирусом в России на сегодня, 3.04.2020 года

Ситуация с вирусом COVID-19 на территории Российской Федерации становится хуже с каждым днем. По состоянию на 3 апреля, по данным онлайн-статистики распространения вируса COVID-19 зафиксировано 3 576 случаев инфицирования, 237 человек вылечились и 31 пациент погиб. Оперативный штаб сообщил о новых обнаруженных случаях инфицирования в следующих российских регионах:

Башкортостан — 1

Брянская область — 2

Владимирская область — 1

Вологодская область — 7

Воронежская область — 4

Дагестан — 2

Еврейский АО — 3

Ивановская область — 2

Кабардино-Балкарская республика — 2

Калужская область — 2

Костромская область — 1

Краснодарский край — 5

Красноярский край — 6

Ленинградская область — 6

Липецк — 1

Москва — 267

Московская область — 15

Мурманская область — 4

Новосибирск — 1

Омская область — 5

Пензенская область — 4

Приморский край — 1

Республика Бурятия — 6

Республика Мордовия — 1

Республика Коми — 32

Санкт-Петербург — 27

Саратовская область — 11

Сахалинская область — 1

Северная Осетия — 2

Ставрополь — 4

Тамбовская область — 3

Тверская область — 1

Тульская область — 5

Хабаровский край — 1

Ханты-Мансийский АО — 3

Челябинская область — 6

Чеченская Республика — 1

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

Минздрав подтвердил, что у погибшей пермской журналистки диагностирован коронавирус

Главный редактор журнала «Деловой интерес» Анастасия Петрова скончалась от вируса COVID-19 в последний день марта. Об этом сообщили представители Министерства здравоохранения.

Первый тест на COVID-19 показал, по словам министра здравоохранения Приморского края Оксаны Мелеховой, сомнительные результаты, повторный оказался положительным. Анастасию Петрову госпитализировали в краевую клиническую больницу 24 марта, ей поставили диагноз «пневмония», однако ей резко стало хуже, и 31 марта она скончалась.

В ВОЗ призвали не верить слухам об эффективности имбиря при лечении коронавируса

Руководитель программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, который представляет ВОЗ, заявил, что не нужно отказываться от имбиря, однако не следует слепо верить в его эффективность при лечении COVID-19.

«Считаю, что необходимо быть осторожным с тем, что называют традиционными методами лечения, к которым прибегают люди, чтобы лучше себя чувствовать, например, при лечении простуды или гриппа. Кто-то отдает предпочтение имбирю, кто-то прибегает к помощи травяного чая. Все, что позволяет людям почувствовать себя лучше, вселяет им надежду на скорейшее излечение и не угрожает здоровью, определенно, имеет положительное влияние. По всему миру ведутся испытания лекарств. Я советую людям, у которых есть любимые способы лечения, такие, как фенхель, имбирь или лимон, продолжать их использовать и поддерживать себя, но не утверждать без доказательств, что определенные средства могут избавить других людей от COVID-19. Сейчас нет доказанного эффективного способа лечения COVID-19», – заявил специалист.

Эксперт высказался на фоне того, что в России выросли цены на имбирь из-за распространения вируса COVID-19,

Предсказан срок окончания вспышки коронавируса в России

Эксперт медико-биологического агентства «ФМБА РФ» Владимир Никифоров считает, что вирус долго не продержится в России, совсем скоро он пойдет на спад.

Специалист считает, что пик заболеваемости вируса наступит в России в середине следующей недели. Окончание вспышки, согласно стандартам заболеваемости ОРВИ, наступит примерно через 10-12 недель после этого. Врач добавил, что в конце концов, это все закончится ближе к лету.

Главный инфекционист Министерства здравоохранения Елена Малинникова выразила мнение, что отдельные вспышки COVID-19 будут фиксировать и летом.

Умерших от коронавируса рекомендуют хоронить в закрытых гробах

Погибших от COVID-19 должны хоронить в закрытых гробах. В сообщении пресс-службы ГБУ «Ритуал» сказано, что подобные меры должны применяться в связи с последними рекомендациями Министерства здравоохранения.

Необходимо предъявить копии медицинских свидетельств о смерти при оформлении заказа на оказание ритуальных услуг. В этих свидетельствах указывается диагноз умершего. В учреждении рекомендуют отказаться от массовых церемоний прощания.