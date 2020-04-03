Сколько на сегодняшний день, 3 апреля, людей в России больны коронавирусом?

Коронавирусами называют семейство РНК-содержащих вирусов, которые чаще всего вызывают заболевания у животных, а некоторые из них – у людей. У людей инфекция протекает в легкой форме, многие отмечают симптомы ОРВИ, зачастую инфекция не вызывает тяжелых осложнений.
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Сколько больных коронавирусом в России на сегодня, 3.04.2020 года
Ситуация с вирусом COVID-19 на территории Российской Федерации становится хуже с каждым днем. По состоянию на 3 апреля, по данным онлайн-статистики распространения вируса COVID-19 зафиксировано 3 576 случаев инфицирования, 237 человек вылечились и 31 пациент погиб. Оперативный штаб сообщил о новых обнаруженных случаях инфицирования в следующих российских регионах:
- Башкортостан — 1
- Брянская область — 2
- Владимирская область — 1
- Вологодская область — 7
- Воронежская область — 4
- Дагестан — 2
- Еврейский АО — 3
- Ивановская область — 2
- Кабардино-Балкарская республика — 2
- Калужская область — 2
- Костромская область — 1
- Краснодарский край — 5
- Красноярский край — 6
- Ленинградская область — 6
- Липецк — 1
- Москва — 267
- Московская область — 15
- Мурманская область — 4
- Новосибирск — 1
- Омская область — 5
- Пензенская область — 4
- Приморский край — 1
- Республика Бурятия — 6
- Республика Мордовия — 1
- Республика Коми — 32
- Санкт-Петербург — 27
- Саратовская область — 11
- Сахалинская область — 1
- Северная Осетия — 2
- Ставрополь — 4
- Тамбовская область — 3
- Тверская область — 1
- Тульская область — 5
- Хабаровский край — 1
- Ханты-Мансийский АО — 3
- Челябинская область — 6
- Чеченская Республика — 1
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Минздрав подтвердил, что у погибшей пермской журналистки диагностирован коронавирус
Главный редактор журнала «Деловой интерес» Анастасия Петрова скончалась от вируса COVID-19 в последний день марта. Об этом сообщили представители Министерства здравоохранения.
Первый тест на COVID-19 показал, по словам министра здравоохранения Приморского края Оксаны Мелеховой, сомнительные результаты, повторный оказался положительным. Анастасию Петрову госпитализировали в краевую клиническую больницу 24 марта, ей поставили диагноз «пневмония», однако ей резко стало хуже, и 31 марта она скончалась.
В ВОЗ призвали не верить слухам об эффективности имбиря при лечении коронавируса
Руководитель программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, который представляет ВОЗ, заявил, что не нужно отказываться от имбиря, однако не следует слепо верить в его эффективность при лечении COVID-19.
«Считаю, что необходимо быть осторожным с тем, что называют традиционными методами лечения, к которым прибегают люди, чтобы лучше себя чувствовать, например, при лечении простуды или гриппа. Кто-то отдает предпочтение имбирю, кто-то прибегает к помощи травяного чая. Все, что позволяет людям почувствовать себя лучше, вселяет им надежду на скорейшее излечение и не угрожает здоровью, определенно, имеет положительное влияние. По всему миру ведутся испытания лекарств. Я советую людям, у которых есть любимые способы лечения, такие, как фенхель, имбирь или лимон, продолжать их использовать и поддерживать себя, но не утверждать без доказательств, что определенные средства могут избавить других людей от COVID-19. Сейчас нет доказанного эффективного способа лечения COVID-19», – заявил специалист.
Эксперт высказался на фоне того, что в России выросли цены на имбирь из-за распространения вируса COVID-19,
Предсказан срок окончания вспышки коронавируса в России
Эксперт медико-биологического агентства «ФМБА РФ» Владимир Никифоров считает, что вирус долго не продержится в России, совсем скоро он пойдет на спад.
Специалист считает, что пик заболеваемости вируса наступит в России в середине следующей недели. Окончание вспышки, согласно стандартам заболеваемости ОРВИ, наступит примерно через 10-12 недель после этого. Врач добавил, что в конце концов, это все закончится ближе к лету.
Главный инфекционист Министерства здравоохранения Елена Малинникова выразила мнение, что отдельные вспышки COVID-19 будут фиксировать и летом.
Умерших от коронавируса рекомендуют хоронить в закрытых гробах
Погибших от COVID-19 должны хоронить в закрытых гробах. В сообщении пресс-службы ГБУ «Ритуал» сказано, что подобные меры должны применяться в связи с последними рекомендациями Министерства здравоохранения.
Необходимо предъявить копии медицинских свидетельств о смерти при оформлении заказа на оказание ритуальных услуг. В этих свидетельствах указывается диагноз умершего. В учреждении рекомендуют отказаться от массовых церемоний прощания.