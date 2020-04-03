В Японии разрабатывают лекарства против коронавируса

Разработкой методов лечения и вакцины против новых коронавирусных инфекций занялись медицинские учреждения и фармацевтические компании по всей Японии, 1 апреля сообщает газета The Japan Times.

«Авиган» против коронавируса

В марте японский Национальный центр глобального здравоохранения и медицины присоединился к международному клиническому испытанию по применению препарата «ремдесивир», который разрабатывался в качестве лекарственного средства от лихорадки Эбола и был успешно использован в Африке для лечения пациентов COVID-19.

Медицинский университет Fujita Health University в Тоёакэ, префектура Айти, начал клинические испытания по использованию препарата от гриппа «Авиган» в качестве возможного средства лечения COVID-19.

Этот препарат был разработан компанией Fujifilm Toyama Chemical Co. Китайское правительство сообщило, что токийский филиал японской компании Fujifilm Holdings Corp. эффективно лечит им тех, кто заражен коронавирусом.

Фирма возобновила производство «Авигана» в начале марта по просьбе японского правительства. Сейчас компания готовится к увеличению выпуска препарата.

В ходе клинического испытания компания Fujifilm Toyama намерена вводить «Авиган» 100 пациентам в течение 14 дней.

Аналогичные сообщения об эффективности лечения COVID-19 были сделаны для хлорохина — средства для лечения малярии, которое не было одобрено для использования в Японии.

Токийский университет занимается исследованием вакцины с использованием нуклеиновой кислоты, а Научно-исследовательский институт микробных болезней Осакского университета стремится разработать вакцину путем искусственного синтеза вируса.

Однако обе попытки, как ожидается, займут более года, поскольку проверка безопасности требует длительного времени.

Есть ли аналоги «Авиган»

Благодаря активному веществу фавипиравиру, препарат успешно применяется при лечении многих вирусных штаммов гриппа типа А, среди которых вирусы свиного и птичьего гриппа, а также типа В, среди которых штаммы, что не удается побороть при помощи адамантана, римантадина, осельтамивира и занамивира.

В аптеках «Авиган» где купить

Купить в аптеках «Авиган» России данный препарат на сегодняшний день проблематично.

Напомним, что на сегодняшний день ни в одной стране мира нет лекарства против коронавирусной инфекции. Есть только лекарства, которые могут компенсировать дыхательную недостаточность.