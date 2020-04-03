Винокур вновь рассказал, как себя чувствует Лещенко

Российский певец и юморист Владимир Винокур рассказал о самочувствии своего друга певца Льва Лещенко. Таким образом он в очередной раз удовлетворил запросы поклонников Лещенко, которым важно понимать, как себя чувствует исполнитель.

Новости о состоянии здоровья Льва Лещенко

«Он в палате с женой. Его перевели, уже третий день он в палате. Значит, хорошо себя чувствует», — рассказал Винокур.

Также юморист добавил, что Лещенко сделают повторные анализы.

«Но у него ничего нет. Потому что, как его могли в палату к ней привести, конечно, проверили уже», — отметил Винокур.

Главный врач больницы в Коммунарке, куда госпитализировали Лещенко, заявил, что артист заболел пневмонией на фоне коронавируса.

Певца сразу положили в реанимацию, однако спустя несколько дней его перевели в обычную палату.

Необходимо уточнить, что Льва Лещенко после юбилея сестры Игоря Крутого Аллы госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Позже у него обнаружили коронавирус. Через некоторое время состояние исполнителя улучшилось. Помощник певца Андрей Гайдель ранее заявил, что медики на данный момент выясняют причину болезни российского артиста. Он утверждает, у Лещенко обнаружили «обширную пневмонию, поэтому его состояние то улучшается, то ухудшается».