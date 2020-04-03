Путин сделал весь апрель нерабочим с оговоркой

В России продлены до конца месяца нерабочие дни. Выходные до 30 апреля объявил Владимир Путин в обращении к народу, которое транслировалось в эфире основных федеральных каналов накануне, 2 апреля 2020 года.

«Пик эпидемии в мире еще не пройден», — пояснил российский лидер.

По словам президента, продление выходных не должно оставить россиян без зарплат. Путин отметил, что нельзя забывать о важности сохранения рабочих мест и доходов граждан. «Это общий приоритет для правительства, регионов, бизнеса», — заявил он.

Вместе с этим обращает на себя внимание тот факт, что российский лидер сделал оговорку. Он заявил, что если ситуация с коронавирусом изменится в лучшую сторону, то режим нерабочих дней будет сокращен. «С учетом развития ситуации будем принимать дополнительные решения», — сказал президент.

Также Путин предоставил главам субъектов РФ дополнительные полномочия для борьбы с пандемией коронавируса: они должны до конца недели определить список мер и решить, какие предприятия и учреждения продолжат работать.

На период действия ограничительной меры власти также продолжат поддерживать организации малого и среднего бизнеса. Глава счетной палаты Алексей Кудрин ранее поддержал законопроект об экономических мерах, которые снизят последствия режима самоизоляции.