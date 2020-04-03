Дочь Анастасии Заворотнюк раскрыла ее состояние

Анна Заворотнюк, дочь больной раком российской актрисы, рассказала, что у ее матери все хорошо. Она написала это в комментарии под одним из своих постов в Instagram. Конечно же, для поклонников свежая информация оказалась очень актуальна.

Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк

евушка в последнее время стала очень активна в социальных сетях. В особенности часто она публикует посты с большими рассуждениями о жизни и интересными воспоминаниями. В этот раз поклонники поинтересовались, как себя чувствует Анастасия Заворотнюк и как протекает ее болезнь. Они задали девушке прямой вопрос, на что та ответила коротким комментарием.

Подписчики начали активно комментировать пост девушки, в том числе, желая узнать хоть какие-то подробности о состоянии Анастасии Заворотнюк, у которой ранее медики диагностировали рак.

«У нас все хорошо», — поведала Анна.

Недавно девушка также опубликовала в своем Instagram фото повзрослевшего младшего брата Майка. По ее словам, он занимается музыкой, пишет песни и стихи. Анна также похвалила его за философский склад ума и невероятно чуткий характер.

Напомним, первые сообщения о раковой опухоли мозга Заворотнюк появились в августе 2019 года. Ее семья долгое время не комментировала эту информацию, но позже косвенно подтвердила, что актриса прошла курс лечения и сейчас находится на реабилитации.