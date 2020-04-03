Производственная активность в Турции резко сократилась из-за распространения коронавируса

При этом турецкие промышленники в феврале сообщили о самом быстром улучшении условий для бизнеса зафиксированном за два года, что свидетельствует о стабильном восстановлении после валютного кризиса, разразившегося летом 2018 года.

Однако согласно данным за март, индекс деловой активности в производственном секторе в Турции упал до 48,1 пункта в прошлом месяце с 52,4 в феврале. Напомним, что любое значение ниже 50 баллов указывает на сокращение активности.

«Пандемия COVID-19 началась в то время, когда в производственном секторе Турции наблюдался хороший импульс роста, и, следовательно, является серьёзным ударом для фирм. Производство и новые заказы резко сократились, а глобальный характер вспышки нанёс сильнейший удар по экспорту и цепям поставок», — сказал Эндрю Харкер, заместитель директора IHS Markit, принявший участие в проведении ежемесячного исследования.

После призывов оппозиционных политиков и некоторых аналитиков к более жёстким ограничениям и мерам социального дистанцирования, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что экономика должна продолжать двигаться вперёд. Во вторник Центральный банк страны объявил о дальнейших мерах по смягчению денежно-кредитной политики, в то время как правительство начало реализацию пакета финансовых мер на сумму 100 млрд лир (15 млрд долларов), которые помогут удержать экономику на ногах.

По словам представителей IHS Markit и Стамбульской промышленной палаты, влияние пандемии на доставку приобретённых продуктов оказалось очень значительным, а сроки поставки поставщиков увеличились вдвое с момента начала исследования в июне 2005 года.

Инфляция производственных затрат также наметила тенденцию к росту главным образом из-за слабости лиры и дефицита предложения, что привело к повышению цен самими производителями. Согласно результатам исследования, темпы инфляции цен оказались самыми высокими почти за полтора года.

Вместе с тем, турецкие бизнес-группы призывают правительство Эрдогана выделить больше средств для помощи предприятиям и сотрудникам, которые сталкиваются с трудностями. Но финансовые возможности Турции ограничены. Правительство потратило миллиарды долларов на стимулирование восстановления экономики в 2019 году после валютного кризиса.

Отметим также, что турецкая лира в среду подешевела на 0,5% — до 6,64 за доллар, достигнув самого низкого уровня, зафиксированного с сентября 2018 года, через месяц после кризиса.