Нам конец: Собчак показала фейк-обращение Путина, а Богомолов — полуголую жену (ФОТО, ВИДЕО)

Согласно прогнозу телеведущей, в стране скоро начнутся массовые увольнения.

Телеведущая Ксения Собчак своеобразным способом отреагировала на обращение президента России Владимира Путина к нации, где он объявил о продлении карантина по коронавирусу в стране до 30 апреля.

Сначала Собчак опубликовала в Сторис Instagram видео с "матерящимся" Путиным, где он коротко и ясно, обращаясь ко всем гражданам страны, всем работодателям и семьям, заявил: "Нам конец!" (вместо слова конец известное нецензурное выражение, которое более красочно описывает ситуацию с пандемией в мире в целом).

"Наконец бжжрхча нам сказали правду!!!))))" — подписала видео Собчак.

Чуть ранее Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня" распылялась по поводу продления нерабочей недели. Согласно ее прогнозу, скоро начнутся массовые увольнения и прочие катастрофы. В Instagram по этому поводу она также поспешила оповестить народ о своем мнении. Если коротко, то светская львица призывает подумать о миллионах предпринимателей, которые разорятся в результате карантина, призвав государство раздать накопленные за 20 лет резервы (500 млрд.), поддержав тем самым их бизнес материально.

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"Помните главное правило авиакатастрофы? Вначале маску на себя,потом на ребенка? Помните почему? Если потеряете сознание не спасете ни себя ни ребенка. Спасти слабых(больных) может только сильный(здоровый). Это точно. Сильные исчезают с бОльшей скоростью, чем заболевают и умирают люди от вируса. В этом Настоящая опасность. Сильные — здоровые, работавшие, активные, молодые, образованные и опытные превращаются в безработную, отчаявшуюся толпу с детьми на руках… и их — десятки миллионов, а не тысячи заражённых. У России 20 лет назад резервов было 10 млрд долларов а сейчас — 500. И при этом 2000-2004 гг — едва ли ни лучшие годы в России на моей памяти. Думать надо о сильных. Только сильные спасут всех остальных. У меня все", — пишет Собчак.

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Отметим, что пока Собчак думает, как бы помочь малому и среднему бизнесу мысли ее супруга режиссера Константина Богомолова явно заточены на Ксении и ее оголенном теле на Мальдивах. Там они провели свой крайний отпуск в конце минувшего года.

Это лишний раз доказывает на сколько все-таки они разные личности, но неплохо дополняют друг друга. Надо отметить, что со стороны подписчиков критики не было, можно сказать, что все сошлись во мнении, что Собчак расцвела в этом браке.

"Она с вами расцвела", "Умеет этот режиссёр приоткрыть завесу в мир страстей и грехопадений", "Так и хочется спеть…Ты так красива… невыносимо!!! Как украшает женщину любовь! Счастья вам ,Ксения", "Как ей идёт эта прическа", "Ксения просто расцвела с Вами.Нельзя не отметить, хотя у меня к ней всегда двоякие чувства)))", — пишут подписчики Богомолова.

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