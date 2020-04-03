Сегодня, 3 апреля 2020, также празднуют День рождения штрих-кода и другие события.

Какой сегодня праздник: 3 апреля 2020 года отмечается церковный праздник Кирилл Катаник

Народный праздник Кирилл Катаник отмечается 3 апреля 2020 года (по старому стилю – 21 марта). В церковном православном календаре это дата почтения памяти святителя Кирилла Катанского (Сицилийского), епископа.

День прозван "Катаником" потому, что "закрывает" зимний сезон. В старину этот праздник называли "Колодезницей". Согласно народному поверью, колодезная вода 3 апреля благословенна самой Царицей Небесной Девой Марией.

Кирилл жил в I-II столетиях. Был родом из сирийского города Антиохии (современная Турция). Ему посчастливилось стать учеником апостола Петра, который впоследствии назначил его епископом бжжрхча в сицилийском городе Катане.

Господь наградил Кирилла даром чудотворения за благочестивость, мудрое управление паствой и всевозможную помощь своим прихожанам. В одном источнике вода имела горький привкус. Ее невозможно было пить. После того как епископ Кирилл прочел над ним молитву, она потеряла горечь и стала пригодной для употребления. Благодаря этому случаю многие идолопоклонники приняли христианство и уверовали в Господа.

Епископ Кирилл Катанский прожил долгую богоугодную жизнь. В мир иной он отошел в глубокой старости. Похоронили его в Сицилии.

Если грянет гром, значит, год выдастся очень урожайным.

Облака окрашены в синий цвет – жди теплой, но дождливой погоды.

Если в этот день береза дает много сока, значит, летний сезон будет изобиловать дождями.

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Появились комары – к скорому потеплению.

Если роды выпадают на Кирилла Катаника, то роженице не стоит переживать – они пройдут успешно.

Если окропить колодезной водой земельный надел, то он даст богатый урожай.

День рождения штрих-кода

День рождения штрих-кода отмечается ежегодно 3 апреля. Именно в этот день в 1973 году компания IBM представила универсальную технологию линейного штрихового кодирования

Авторы этого изобретения – Норман Вудланд и Бернард Сильвер. Первый штрих-код Норман Вудланд нарисовал на песке. Он занялся подобной разработкой в 1948 году по просьбе друга – аспиранта филадельфийского университета Бернарда Сильвера. Сильвер случайно услышал разговор, который состоялся между деканом и владельцем местной сети магазинов. Они говорили о создании системы, которая автоматически считывала бы данные о товаре. Сильвер поделился идеей с друзьями и начал исследование систем маркировки. Вскоре появились первые результаты, но они не удовлетворили товарищей.

Норман был уверен в успехе. Он покинул Филадельфию и переехал во Флориду для дальнейшей работы. Там его посетило вдохновение. Для создания первого в мире штрих-кода он использовал азбуку Морзе. Через год он вместе с Бернардом Сильвером решил запатентовать изобретение. Пока заявка рассматривалась, друзья обратились в IBM с просьбой выкупить патент и профинансировать исследования. Но компания отклонила предложение. Спустя год, после получения патента, они продали изобретение компании Philco, которая, в свою очередь, перепродала права на изобретение RCA. После этого про штрих-коды забыли на несколько лет. Второе дыхание и дальнейшее развитие изобретение получило с 1973 года.

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День рождения кофемолки

День рождения кофемолки празднуется ежегодно 3 апреля.

Достоверно неизвестно, кто и когда сконструировал первую ручную кофемолку, которая напоминала мини-вариант мельницы и состояла из двух жерновов. Официальным днем ее рождения считают 3 апреля 1928 года. В этот день запатентовали изобретение под названием "механическая кофемолка".

По поводу появления кофемолки существует две гипотезы. Одна гласит, что первым изобретателем ручной машины был кузнец, который жил в столице Англии. Вторая утверждает, что он только усовершенствовал это изобретение. Но в обоих случаях считается, что в 1655 году устройство уже существовало.

По традиции любители и ценители кофе отмечают этот праздник дома, среди друзей или в кафе, с чашкой ароматного горячего и любимого напитка.

День рождения мобильного телефона

День рождения мобильного телефона празднуется ежегодно 3 апреля.

Первую экспериментальную модель собрали в Советском Союзе еще в конце 50-х годов XX века. Изобретение весило 3 кг. В 1973 году появилась первая работоспособная модель мобильного телефонного аппарата – Motorola Dyna TAC. Телефон не имел экрана. На передней панели располагались 12 кнопок: 10 с цифрами и 2 для начала и окончания звонка. 3 апреля 1973 года его изобретатель – Мартин Купер, который на тот момент состоял в штате компании "Motorola", совершил первый звонок по мобильной связи в конкурирующую фирму. Этот день и стал днем рождения мобильного телефона.

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Кто празднует именины 3 апреля 2020?

Владимир, Кирилл, Яков.

Что произошло 3 апреля 2020 в России и мире?

1860 – в США открылась регулярная трансконтинентальная почтовая служба Пони-экспресс.

1874 – Илья Репин сообщил Павлу Третьякову, что приступил к работе над портретом Ивана Тургенева.

1879 – София провозглашена столицей Болгарии.

1892 – день рождения мороженного Сандэ.

1933 – русский хирург Юрий Вороной провел первую в мире операцию по пересадке почки человеку.

1973 – день рождения шрих-кода.

1976 – состоялось первое вручение французской кинопремии Сезар.

Дни рождения знаменитых людей 3 апреля