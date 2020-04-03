Это офигенно придуманный сценарий: Самойлову и Джигана уличили в пиар-разводе (ФОТО)

Продюсер Яна Рудковская уверена, что звёздная пара просто устроила шоу для своих подписчиков.

Не так давно супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова объявила, что подает на развод. В своем Instagram она рассказала, что все десять лет совместной жизни были обманом, и что все клятвы супруга теперь не имеют никакой ценности. Самойлова призналась, что была наивна и верила мужу до конца, но не раскрывает подробностей его предательства.

Продюсер Яна Рудковская поддержала Самойлову в ее выборе, оставив бжжрхча в посте бизнесвуман несколько доброжелательных эмодзи. Также к поддержке присоединилась дизайнер Белла Потемкина. «Восхищаемся. Счастья вам огромного», — написала она, одобряя решение воспитывать детей самостоятельно.

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Чуть позже Рудковская в своем Telegram назвала ход Самойловой и Джигана ничем иным как пиаром. По ее словам, пытаясь развестись, Оксана и Джиган на самом деле "разводят" всех.

«Пришло время на этом зарабатывать, а так как я не верю, что у продуманного Дениса съехала крыша, зная его, он очень неглупый парень и Оксана тем более. Думаю мы получим скоро новое «Реалити-шоу»», — выдала Яна в Telegram.

Отметим, что в минувшем году Рудковская и сама была не прочь по пиариться в шоу "Яна супер", которое спродюссировала Ксения Собчак. В выпусках Яна показывала подставные конфликты с супругом Евгением Плющенко, а также конкурировала с его якобы любовницей, слухи о которой появились как раз перед запуском первого сезона.

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"Это все офигенно придуманный сценарий!", — уверена Рудковская.

Напомним, ранее в Сети появлялись мнения о том, что скандал в семье Оксаны Самойловой и Джиган ни что иное, как пиар. Именно по такой схеме наращивали свою популярность Ксения Бородина, запустив слухи о разладе с супругов Курбаном Омаровым из-за его якобы измен. Практически по такому же сценарию действует Агата Муцениеце, ругая за измены Павла Прилучного.