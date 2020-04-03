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Mike Segar/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/740/12762740/RTX1SAQ1-pic905-895x505-56028.jpg" alt="ГА ООН приняла резолюцию о солидарности в борьбе с пандемией" /></p> <p>

Генеральная ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию о солидарности страны в борьбе с пандемией коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу председателя ассамблеи.

Резолюция содержит призыв к усилению международного сотрудничества в вопросах обмена информацией, научными знаниями и передовым опытом для борьбы с пандемией и преодоления ее последствий, заявили в пресс-службе.

При этом отмечается, что в резолюции отсутствуют пункты о смягчении санкций и приостановке военных конфликтов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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