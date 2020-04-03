Минобороны России рассекретило документы об освобождении Братиславы

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Минобороны России рассекретило документы об освобождении Братиславы
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Братиславы

Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Министерство обороны России рассекретило документы об освобождении Братиславы, столицы Словакии, от фашистских захватчиков в 1945 году. Документы опубликованы на сайте ведомства.

Новый мультимедийный раздел «Братская слава и мужество. К 75-летию освобождения Братиславы от немецко-фашистской оккупации» содержит ранее неопубликованные архивные документы, в числе которых боевые сводки, политические донесения, наградные листы и фотографии.

4 апреля 1945 года Красная Армия освободила Братиславу от фашистской оккупации.

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