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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

<img class="aligncenter" src="http://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/04/e42d7cb642a5b083eaec0a285e3ec1f0.jpg" alt="Минобороны России рассекретило документы об освобождении Братиславы" />

Министерство обороны России рассекретило документы об освобождении Братиславы, столицы Словакии, от фашистских захватчиков в 1945 году. Документы опубликованы на сайте ведомства.

Новый мультимедийный раздел «Братская слава и мужество. К 75-летию освобождения Братиславы от немецко-фашистской оккупации» содержит ранее неопубликованные архивные документы, в числе которых боевые сводки, политические донесения, наградные листы и фотографии.

4 апреля 1945 года Красная Армия освободила Братиславу от фашистской оккупации.

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