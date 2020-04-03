Трамп надеется на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти

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Президент США Дональд Трамп
Jonathan Ernst/Reuters
Президент США Дональд Трамп не исключил скорого соглашения между Россией и Саудовской Аравией по объемам добычи нефти. Об этом глава государства заявил на брифинге, сообщает РИА «Новости».
Трамп выразил надежду, что Россия и Саудовская Аравия договорятся о сокращении добычи нефти для улучшения ситуации на рынках.
«Я надеюсь, что они заключат это соглашение – это то, что они мне сказали», – отметил президент США.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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