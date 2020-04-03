Усі 8 луцьких лікарів, які захворіли на коронавірус, почуваються добре

Усі восьмеро лікарів, у тому числі директорка Луцької міської клінічної лікарні Лариса Духневич, почуваються добре.

Про це стало відомо сьогодні, 2 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Заступниця голови Волинської облдержадміністрації Тетяна Щербак попросила не поширювати фейки про погіршення самопочуття і навіть смерть когось з медиків.

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«Всі лікарі, які захворіли, зараз почувають себе добре. У всіх стан задовільний, у деяких немає зовнішніх ознак. Всі особи обстежувалися з профілактичною метою. Коронавірусна інфекція у ЛМКЛ, можна сказати, локалізована. Хочу, щоб ніхто не вірив тому, що говорять і тому, що пишуть. Були навіть запитання щодо смерті. Я б за таке притягувала до відповідальності. Всі 8 лікарів почувають себе добре», — сказала вона.

Посадовиця запевнила, що в області проводять тести усім особам, які були в контакті з інфікованими.

Зараз на Волині – з підозрою на коронавірус 14 людей. Загалом на Волині зробили 130 ПЛР-аналізів на виявлення, з них 64 – у осіб з підозрою, 66 – у осіб, які контактували.

Нагадаємо, директорка Луцької міської клінічної лікарні Лариса Духневич підтвердила, що захворіла на коронавірус, і пояснила, як це сталося.