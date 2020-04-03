​Школьники в Татарстане с 6 апреля перейдут на дистанционное обучение

Школьники в Татарстане с понедельника, 6 апреля, перейдут на дистанционное обучение. Об этом сообщила в ходе брифинга с журналистами руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

«Да, действительно, школьники с 6 апреля переходят на дистанционное обучение. Вы знаете, что, когда только было принято решение о том, что учащиеся, в том числе студенты, уходят на каникулы, организовали систему дистанционного обучения. Она тестировалась, президент республики посетил одну из школ и университет, чтобы проверить, как это настроено технически. Были вопросы по организации обучения в отдаленных районах, где требовались дополнительные какие-то затраты или организация технических возможностей», — сказала Галимова.

Она напомнила, что президент РТ Рустам Минниханов ранее поручил к 1 апреля подготовить систему для дистанционного обучения.

Галимова не смогла точно сказать, как долго продлится учеба в таком формате. «Сколько понадобится, столько и продлится», — отметила руководитель пресс-службы президента РТ. Дистанционным обучение будет до тех пор, пока не нормализуется санитарно-эпидемиологическая обстановка, уточнила она.

30 марта мэр Казани Ильсур Метшин поручил организовать обучение школьников города на дому. «Нужно организовать обучение 136 тысяч детей на дому. Понятно, что мы с таким вызовом еще не сталкивались. Сейчас идет нормальный рабочий процесс, уже больше 97 процентов школьников точно смогут обучаться дистанционно. У многих зависает интернет, так как количество людей, использующих его одновременно, запредельное. Многие провайдеры не были к этому готовы. Но в любом случае за оставшуюся неделю нужно уладить все технические вопросы и организовать обучение школьников», — сказал градоначальник.