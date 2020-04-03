С какого числа вступил в силу запрет на рыбалку в 2020 году в период нереста?

На территории России спортивная и любительская ловля разрешена практически во всех водоемах, но на определенных водоемах запрет на рыбалку все таки действует. Рыбачить непозволительно на территории рыбных хозяйств и заповедников, в рыбопитомниках и прудовых хозяйствах. Тем не менее, есть возможность ловли в прудовых и рыбных хозяйствах, при покупке путевок. Наличие указанных предметов у рыболова приравнивается к браконьерству, тем более при наличии определенного улова.

Запрет на ловлю рыбы в 2020 году, с какого числа вступил в силу по регионам

Нерестовый запрет 2020 по регионам можно посмотреть на сайте https://www.huntworld.ru/blog/nerestovyy-zapret-2020-po-regionam-/

Запрещённые способы рыбалки

Правила рыболовства в Московском регионе запрещают:

Использовать багрение, глушение, гон (в том числе бряцала и ботаний); Переметы, имеющие больше десяти крюков в расчёте на рыбака; Использовать осветительные приборы и фонари. Нельзя освещать толщу воды в тёмное время. Тёмным временем считается астрономическая ночь, от захода солнца и до его появления. Исключительные случаи, в которых могут применять осветительные приборы — подводная охота, рыболовство с удочками и спиннинговыми частями, и охота на раков; Охота с речным судном или плавучим средством. Разрешено использовать не больше двух наживок на одну лодку. Использовать парус, мотор, если в рыбалки участвует три и более приманки; Использовать кружки и жерлицы, если в них больше десяти крюков; использовать заездки, загородки, заколочки, запруды и другие заграждения. Заграждением считается конструкция, которая по частям или целиком перекрывает русло водоёма, и мешает рыбе свободно передвигаться; Использовать раколовки, если их количество четыре и больше предметов. Параметры раколовки — она должна быть меньше восьмидесяти сантиметров, шаг ячеек должен быть меньше двадцати двух сантиметров; Использовать жаберный способ (жмыхоловку, комбайн). Максимальное количество крюков — две штуки; Ловить вручную раков или нырять за ними.

Почему нельзя ловить рыбу во время запрета?

Запрет на ловлю рыбы налагается на время её размножения. Обычно это длится около 40 дней. Срок этот и время введения запрета определяется областными рыбоохранными органами, которые действуют под бдительным началом специалистов научных учреждений. Часто этот период приходится на начало разлива рек и проходит одновременно с половодьем.

Во время нереста, рыба собирается в большом количестве в месте, которое биологически выбрано ею для выметывания икры. Такое массовое скопление «рыбных запасов» обольщает многих на нарушение закона. Но преступники иногда даже не понимают, какой вред природе и самим себе они причиняют.

Ловля рыбы на время нереста строжайше запрещена, поскольку это нарушает естественные процессы размножения. Запрет позволяет обеспечить оптимальные условия для воспроизведения запасов рыбы. Если ослушаться закона, то это может привести к неминуемому оскудению водоемов. А нарушитель понесет денежное взыскание в виде штрафа за причиненный ущерб.

Огромный урон приносит браконьерский лов во время запрета нереста. Вылавливая рыбу во время икрометания, браконьеры убивают несчетное количество, еще не рожденной рыбы, которая должна была бы вырасти и заполнить с лихвой водоемы.

Отданные своему любимому делу рыбаки, должны не только придерживаться Правил рыболовства, но и следить за соблюдением этих правил своими коллегами по хобби. А при обнаружении нарушений, сообщать в органы рыбоохраны, правоохранительные органы или самостоятельно пресекать преступление.

Однако запрет ловли рыбы не исключает любительской рыбалки с берега, при соблюдении некоторых правил:

разрешается ловить рыбу на 1 удочку (донную, поплавочную или нахлыстовую) ,

, единственный крючок не должен быть выше 10 номера,

ночью рыбачить нельзя,

рыбачить можно только с берега.

Штрафы и наказания за незаконный лов рыбы в 2020 году

1. За уничтожение или повреждение специальных знаков, которые определяют границы особо охраняемых объектов, охраняемых зон водных объектов согласно КоАП ст.7.2 ч.2

Влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 3 000 до 5 000 руб.,

до руб., на должностных лиц — от 5 000 до 10 000 руб.,

до руб., на юридических лиц — от 50 000 до 100 000 руб.

2. За рыбалку без разрешения, если «разрешение» обязательно, либо с нарушением условий, предусмотренных разрешением согласно КоАП ст.7.11 часть 1

Влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 500 до 1 000 руб.,

до руб., на должностных лиц — от 1 000 до 2 000 руб.,

до руб., на юридических лиц — от 10 000 до 20 000 руб.

3. За нарушение правил водопользования при осуществлении рыболовства согласно КоАП ст.8.14 ч.2

Влечет наложение административного штрафа:

на граждан от 1 500 до 2 000 руб.,

до руб., на должностных лиц — от 3 000 до 4 000 руб.,

до руб., на юридических лиц — от 30 000 до 40 000 руб.

4. За уничтожение редких видов животных, растений (из Красной книги), а равно как и за бездействие, которое может привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания этих животных или к гибели таких растений согласно КоАП ст.8.35

Влечет наложение административного штрафа с конфискацией орудий добычи животных или растений, а также самих животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов или без таковой:

на граждан в размере от 2 500 до 5 000 руб.,

до руб., на должностных лиц — от 15 000 до 20 000 руб.,

до руб., на юридических лиц — от 500 000 до 1 000 000 руб.

5. За нарушение правил переселения, акклиматизации или гибридизации объектов водных биоресурсов согласно КоАП ст.8.36

Влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 1 000 до 1 500 руб.,

до руб., на должностных лиц — от 2 000 до 3 000 руб.,

до руб., на юридических лиц — от 20 000 до 30 000 руб.

6. Нарушение правил вылова рыбы и иных правил об осуществлении рыболовства согласно КоАП ст.8.37 ч.2

Влечет наложение административного штрафа с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой:

на граждан в размере от 2 000 до 5 000 руб.,

до руб., на должностных лиц — от 20 000 до 30 000 руб.,

до руб., на юридических лиц — от 100 000 до 200 000 руб.

7. За управление маломерным судном без удостоверения КоАП ст.11.8.1

Управление маломерным судном судоводителем, не имеющим при себе удостоверения на право управления маломерным судном, судового билета маломерного судна или его копии, заверенной в установленном порядке, а равно документов, подтверждающих право владения, пользования или распоряжения управляемым им судном в отсутствие владельца —

Влечет предупреждение или наложение административного штрафа: 100 руб.,

Передача управления маломерным судном лицу, не имеющему при себе удостоверения на право управления маломерным судном —

Влечет предупреждение или наложение административного штрафа: 100 руб,.

Согласно КоАП ст.11.7 часть 1 под маломерным судном следует понимать судно, длина которого не должна превышать двадцать метров и общее количество людей, на котором не должно превышать двенадцать.

8. За стоянку, движение на авто у водоема и другие неправомерные действия в пределах водоохраной зоны согласно КоАП ст 8.13 (за исключением специальных автомобилей)

Влечет за собой штраф, в зависимости от правонарушения:

на граждан в размере от 500 до 5 000 руб.,

до руб., на должностных лиц — от 1 000 до 30 000 руб.,

до руб., на юридических лиц — от 10 000 до 300 000 руб.

Ширину водоохраной зоны рек, озер, морей и других водоемов смотрите в ст.65 Водного кодекса РФ.

9. За незаконный вылов рыбы посредством использования запрещенных орудий лова, с причинением ущерба в крупных размерах, во время (и в местах) нереста, в запрещенных местах для лова: