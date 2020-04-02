Кто есть кто в шоу Маска, которое стартовало в начале марта на канале НТВ?

С 1 марта на канале НТВ стартовало музыкальное шоу «Маска», российская адаптация корейского шоу «The King of Mask Singer» / «The Masked Singer». Каждую неделю жюри пытается отгадать, кто прячется за маской, а также вместе со зрителями выбирают, кого хотят видеть дальше в проекте. Ведущий — Вячеслав Макаров. Съёмки шоу «Маска» проходят по четвергам в Главкино.

Шоу Маска — жюри

Филипп Киркоров — певец

Валерия — певица

Регина Тодоренко — телеведущая

Тимур Родригез — шоумен

Гарик Мартиросян — комик

Участники, кто есть кто под маской?

Мороженое — Стас Костюшкин @stas_kostyushkin_official Лев — Анатолий Цой Паук — Лена Катина @lenakatina Слон — Алексей Глызин @alexey.glyzin Яйцо — Антон Юрьев Робот — Оксана Фёдорова @fedorovaoksana Попугай — Анна Плетнёва Олень — Лариса Долина Туча — Светлана Мастеркова Панда — Сергей Лазарев Хамелеон — Вадим Такменёв @vadimtak Волк — Карина Кокс

Правила шоу Маска

Все участники проекта строго засекречены. Им запрещено кому-либо рассказывать о своём участии в шоу «Маска» (Стас Костюшкин и Сергей Лазарев нарушили это правило — Стас после разоблачения косвенно признался, что его жена знала, а Регина Тодоренко проговорилась, что во время показа шоу на ТВ её муж Влад Топалов и Сергей Лазарев переписываются). Выступления разбиты на блоки по 3-4 участника. После каждого блока происходит зрительское голосование за понравившегося артиста.

Участник, набравший больше всех голосов, попадает в номинацию (в американском оригинале зрители голосуют за того, кто должен пройти дальше; в номинацию попадает тот, кто набрал меньше голосов). В финале выпуска жюри голосует за того, кто должен снять маску (в американском оригинале жюри вообще не голосует, всё решают зрители в зале). Перед каждым выступлением маска даёт две подсказки. Подсказки могут содержаться как в словах участника, так и в предметах интерьера, использованных в съёмках подсказок.

После выступления члены жюри задают наводящие вопросы, на которые маска либо отвечает, либо ловко уходит от ответа. Маска не имеет права врать и вводить в заблуждение (хотя Тимур Родригез в каждом выпуске утверждает обратное). Голоса участников в подсказках и во время общения с жюри изменяют до неузнаваемости. Так же в русской версии маски поют под фонограмму с сильным искажением голоса и тональности (в оригинальной версии шоу все участники поют вживую (костюмы сшиты таким образом, что позволяют артисту петь без искажений). Победитель шоу получает главный приз — кубок проекта.

Под «Маской» кроется обман: как новое вокальное шоу «разводит» зрителей

Недавно «Собеседник», анонсируя премьеру классного шоу «Маска», говорил о том, что хорошую вещь, каковой является «материнский» формат программы, трудно испортить адаптацией. Но НТВ это удалось. Если бы вам посчастливилось увидеть американскую версию шоу The Masked Singer, выходящую на телеканале Fox (а для этого достаточно зайти на YouTube), вы бы поняли разницу.

Какой цели хотели добиться руководители канала, выбирая из сотни претендентов пять членов жюри? Если устроить цирк со звездными клоунами, это вполне удалось. Киркоров, Мартиросян, Родригез, Тодоренко — ягоды одного комедийного поля. На роль условных Хазанова или Казарновской, представлявших серьезно-взвешенное крыло жюри в другом похожем проекте «Один в один», которое делал нынешний генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн, может претендовать одна Валерия. Слишком зажатая, чтобы быть противовесом развеселой компании. Зато она является женой Иосифа Пригожина, который, будучи не только музпродюсером, но и гендиректором телеканала «Авто плюс», помогал НТВ делать недавнее шоу «Россия рулит!»

А еще невольно вспоминается такой персонаж другой программы НТВ (еще старого НТВ, в «Намедни» Леонида Парфенова), как Масяня, когда слышишь измененные мультяшные голоса участников в профайлах. Ладно бы только это. Но в стремлении максимально зашифровать конкурсантов создатели шоу как следует оттюнили (отредактировали при помощи компьютерных программ) еще и их вокал. Так что не оставили никакого шанса угадать, кто ходит по сцене в костюме оленя или мороженки. Американская версия не так тщательно маскирует участников, позволяя расслышать знакомые нотки. А когда что у зрителя, что у жюри одно ощущение — паук мимо, волк мимо, робот мимо, — уже до первого рекламного перерыва пропадает всякая охота играть оставшиеся два часа в эту угадайку.

Тем более что после первого выпуска есть большие сомнения, что в «Маске», как нам обещали, все по-честному. Выбывший Хамелеон ничем не выдавал нутро. Но когда жюри в конце именно его «приговорило» снять маску, всех судей подозрительно одновременно осенило: «Ба, да раз мы на НТВ, то там Вадик Такменев!» И точно — Вадик. Наверное, сорока на хвосте принесла.