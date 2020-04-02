Самое актуальное о ситуации в странах, где есть коронавирус, на 3 апреля 2020 года

Сообщается, что всего в мире обнаружено свыше 930 тысяч инфицированных, более 195 тысяч человек вылечились и свыше 47 тысяч погибли от вируса COVID-19. В период с 1 по 2 апреля в мире зафиксировали новых инфицированных, вылечившихся и погибших от вируса:

За сутки прибавилось 77 366 инфицированных.

+ 16 858 вылечившихся.

+ 5 053 погибших.

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Онлайн карта распространения коронавируса в мире в 2020 году

Китайский коронавирус, актуальное на 3 апреля 2020 года, ситуация в странах, где есть заразившиеся

На территории Соединенных Штатов количество инфицированных уже превысило отметку в 200 тысяч человек. Всего инфицировано 215 081 человек, из них почти девять тысяч вылечились и 5 109 погибли.

В Нью-Йорке оборудуют теннисный корт под госпиталь на 350 коек для инфицированных COVID-19.

Власти Туркменистана издали указ, который запрещает употреблять слово «коронавирус» и носить защитные маски. В стране до сих пор не обнаружили вирус COVID-19.

Итальянский премьер Джузеппе Конте заявил о продлении карантина до 13 апреля. Общее количество инфицированных в Италии – 110 574 человек.

В Украину вернулись тысячи студентов с Бали, некоторые из них сбежали автобусом. Тот, кто нарушает правила карантинного режима, обязан будет выплатить штраф в размере 17 тысяч гривен. Кроме того, если кто-то из сбежавших является носителем вируса, то его могут посадить в тюрьму сроком до трех лет.

Команда президента Америки предоставила 30-дневную программу для борьбы с распространением китайского вируса. Американский лидер заявил о возможности избежать двух миллионов смертей в том случае, если все граждане будут действовать по санитарно-эпидемиологическим правилам.

Власти Литвы ограничили контакты с Белоруссией. Президент Науседа заявил о расслабленной оценки пандемии вируса администрацией Минска.

В США за сутки от коронавируса умерли более 1,2 тысячи человек

За прошедшие сутки из-за COVID-19 в Америке погибли более 1200 человек. Это наибольшее количество смертей, зафиксированное за сутки с начала пандемии. Об этом сообщили представители университета Джона Хопкинса.

Сообщается, что всего за сутки погибли 1243 человека. Количество инфицированных в среду составляло 215 417, погибших 5116. Во вторник количество жертв составило 3873. Ранее рекорд суточных случаев летальных исходов зафиксировали в Италии – 27 марта скончалось 969 человек.

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

В итальянском регионе Ломбардия обнаружили необычные случаи смерти от COVID-19. Известно, что пожилые люди, у которых недуг протекает в легкой форме, умирали во сне.

Несколько подобных случаев, когда люди, у которых ранее диагностировали COVID-19, просто засыпали и больше не просыпались, это произошло в городе Громо в одном из местных пансионатов, где также работают российские эксперты. Стоит отметить, что никаких симптомов, предвещающих смерть, у таких пациентов не наблюдалось. За прошедшие сутки подобных смертей было зафиксировано не менее пяти.

В Испании число заболевших COVID-19 превысило 100 тыс.

На территории Испании уже более 100 тысяч случаев инфицирования. Лишь за прошедшие сутки в стране обнаружили семь тысяч новых случаев. Каждый день в стране гибнет более 800 человек.

В Каталонии перенимают итальянскую практику. Медики вынуждены выбирать, кому оказать медицинскую помощь. Министерство здравоохранения региона выпустило рекомендацию – не помещать жителей Каталонии старше 80 лет в отделения интенсивной терапии, также их могут не подключать к аппаратам искусственной вентиляции легких. Для того, чтобы облегчить боль, в министерстве рекомендуют вводить пожилым людям морфин.