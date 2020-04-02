В Республике Алтай эру коронавируса запустили авиасообщение отдаленными районами

В Республике Алтай запустили внутрирегиональное авиасообщение с отдаленными районами, анонсированное главой республики Олегом Хорохординым еще в 2019 году. Несмотря на то, что рейсы субсидируются из бюджета региона, стоимость авиабилетов едва ли можно назвать конкурентной в сравнении с расценками автомобильных перевозчиков. Информация об этом опубликована на сайте правительства Республики Алтай.

Еще в середине октября 2019 года Олег Хорохордин заявил, что весной 2020 года в республике будут запущены авиарейсы из Горно-Алтайска в Кош-Агач и Усть-Коксу. На тот момент в Усть-Коксе инфраструктура аэродрома уже была готова к приему самолетов, а в Кош-Агаче еще необходимо было огородить периметр аэродромного комплекса, организовать зал ожидания и обеспечить посадочную площадку необходимой инфраструктурой, в том числе средствами связи.

Уже 1 апреля из столицы республики вылетел первый самолет в Кош-Агач, 2 апреля – в Усть-Коксу. Полеты выполняет авиакомпания ООО «СиЛА» на самолетах L-410 вместимостью до 15 человек. Пока в неделю по каждому из двух направлений производится по три рейса, уже летом они должны стать ежедневными. Время в пути составляет около часа по каждому маршруту. Учитывая, что до обоих населенных пунктов от Горно-Алтайска больше 400 км пути по автодорогам, экономия времени выходит немалая.

Однако стоимость билетов оказалась довольно высокой: до Кош-Агача – от 2,7 тысяч рублей, до Усть-Коксы – от 2,2 тысяч рублей. При этом, как отметил Хорохордин, перевозки субсидируются из республиканского бюджета, «чтобы цена на билеты была доступнее для жителей». При этом даже из Барнаула до Усть-Коксы можно доехать на автобусе за 1,5 тысячи рублей. В Сети отсутствуют данные о стоимости автобусных перевозок внутри Республики Алтай, но, можно предположить, что билет от Горно-Алтайска до Усть-Коксы будет стоить примерно вдвое меньше, чем из Барнаула. Очевидно, что такое авиасообщение организовано в первую очередь для туристов, которые приезжают в регион.

В то же время в Алтайском крае вот уже несколько лет не могут реанимировать аэродром под городом-курортом Белокурихой, который, как планировалось ранее, тоже мог бы принимать самолеты малой вместимости. Аэропорт находится в 5 км от Белокурихи, и существовал там еще с 1980-х годов, однако оказался заброшен. В 2015 году правительство Алтайского края рапортовало, что уже в 2016 году обновленный аэродром сможет принимать самолеты. В качестве вероятных инвесторов проекта тогда называли «Сибирскую строительно-монтажную компанию», «Алтай-West» и «Курорт Белокуриху». Однако до сих пор дело так и не сдвинулось с мертвой точки, несмотря даже на то, что в 2017 году на аэродроме приземлился самолет, на котором прилетел полпред президента по СФО Сергей Меняйло. Представители все того же авиаперевозчика «СиЛА» тогда проявляли живой интерес к открытию новых регулярных рейсов по маршруту «Новосибирск – Белокуриха – Новосибирск».

Недавно губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о смене назначения сельскохозяйственного земельного участка, расположенного на месте бывшего аэродрома, для размещения взлетно-посадочной полосы. Идеолог возрождения авиасообщения в Белокурихе, руководитель ООО «Белокуриха-авиа» Леонид Афанасьев тогда воздержался от комментариев, заявив только, что вопрос по финансированию восстановления взлетно-посадочной полосы до сих пор остается открытым.